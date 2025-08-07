El Ministerio de Agricultura realizará miles de tests para detectar garrapatas por la amenaza de peste porcina africana

L.G. SALAMANCA Jueves, 7 de agosto 2025, 13:48 Comenta Compartir

El Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Salamanca (IRNASA-CSIC) será el encargado de suministrar tests que permitan la detección de garrapatas en granjas de cerdos, en un momento de preocupación por la expansión de la peste porcina africana en algunos países de Europa. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tiene previsto realizar miles de test y con los elaborados en Salamanca se realizarán un total de 3.332 análisis. De esta forma, y según informa el IRNASA-CSIC, los técnicos tendrán un muestreo representativo a nivel nacional para caracterizar la presencia y distribución de garrapatas de la especie Ornithodoros erraticus, que es uno de los principales vectores para la transmisión de la enfermedad.

El test desarrollado por el Grupo de Parasitosis de la Ganadería y Zoonosis Parasitarias del IRNASA-CSIC está basado en identificación de anticuerpos que generan los cerdos frente a la saliva de la garrapata. Los positivos delatan la picadura del parásito y, por lo tanto, su presencia en la granja.

En los años 90 los investigadores de este centro consiguieron crear un test inédito y, recuerda Ricardo Pérez, responsable de esta línea de investigación junto con su compañera Ana Oleaga, que se analizaron entonces más de 200 granjas de Salamanca para «localizar las que estuvieran infectadas, aplicar medidas de control y evitar que los cerdos se reinfectaran con el virus». Ese esfuerzo contribuyó a la erradicación de la peste porcina africana en España y Portugal. El test sigue siendo el mismo, basado en extracto de glándulas salivales de la garrapata, aunque perfeccionado. Obtenerlo, indica el IRNASA-CSIC, es un proceso laborioso que pasa por la disección del parásito. Además de suminsitrar las placas ELISA con el antígeno específico, el laboratorio del IRNASA-CSIC_envía al Ministerio un protocolo para desarrollar el test y asesora en la interpretación y el análisis de los resultados.

«Las garrapatas no son la única forma de transmisión de la peste porcina africana, pero sí una de las más eficientes y sostenidas en el tiempo», destaca el investigador, ya que este parásito es capaz de sobrevivir hasta 5 años sin alimentarse esperando la oportunidad de picar a algún animal, en este caso a los cerdos. Como históricamente O. erraticus ha estado presente en España y Portugal, ahora «el riesgo de reintroducción de la enfermedad es mayor». Al tratarse de una enfermedad «letal, muy contagiosa, sin vacuna ni tratamiento», representa una gran amenaza para la industria porcina.

