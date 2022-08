Los regantes de Santa Teresa: “Si hay agua para enviar a Portugal, ¿cómo nos van a negar a nosotros medio hectómetro?

Los regantes de Vegas del Almar temen perder 1.200 hectáreas de maíz, 100 de patatas y unas 80 de remolacha si la Confederación Hidrográfica del Duero -CHD- se niega a concederles medio hectómetro cúbico más de agua. Tenían asignados 11,4 para 1.950 hectáreas, pero han superado las previsiones de riego y ya han consumido el 82%, cuando aún es necesario regar cultivos este mes y a principios de septiembre. Su “historial” apunta a que lo normal hubiera sido que el gasto fuera ahora del 62%.

Mateo Blázquez, presidente de Vegas del Almar, reconoce que están muy preocupados y achaca el mayor consumo al excepcional calor, a que no todos los terrenos son iguales y a que cuando la CHD bajó la concesión de agua, la campaña de siembra estaba ya planificada. “Desde que modernizamos el regadío, hace ya 17 años, solo una vez llegamos al tope de los 11,4 hectómetros cúbicos”.

No entiende que haya agua para Portugal y no para ellos. “Si a Portugal se le da, ¿cómo nos van a negar a nosotros medio hectómetro?”, se pregunta. Y señala que, además, otras comunidades estarán por debajo del tope asignado y de ese menor consumo de agua de las demás dispone la CHD, que no reparte. Villagonzalo, por ejemplo, ha consumido desde su modernización 240 hectómetros cúbicos menos a lo largo de esos años que los asignados.

Tampoco está de acuerdo el presidente de Vegas del Almar en que el caso de su comunidad sea como el de otras a las que, como a Carrión, la CHD le ha cortado el riego o a la leonesa a la que le ha asignado menos hectómetros extra de los solicitados. “Son situaciones distintas porque ellos en sus embalses no tienen agua y nosotros, en cambio, sí”.

“Después de haber tenido unos gastos enormes para sembrar, ahora si no terminamos de rematar los cultivos serían unas pérdidas grandísimas”, alerta el presidente de Vegas del Almar y vuelve a apelar al calor excepcional de este año, que justificaría, dice, una medida extraordinaria.