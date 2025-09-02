Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

La sayaguesa, junto a la alistana-sanabresa, ya en sus corrales.
La sayaguesa, junto a la alistana-sanabresa, ya en sus corrales.

Llegada de los primeros ejemplares a Salamaq

Algunos ganaderos han querido acelerar por la reducción de espacio de descarga con el nuevo bulevar

S.M.

S.M.

Martes, 2 de septiembre 2025, 18:28

Los animales que participarán en Salamaq, feria agropecuaria y 36 Exposición Internacional de Ganado Puro, ya han comenzado a llegar hoy al recinto ferial de Salamanca y terminarán de hacerlo mañana, un día antes de que abra sus puertas el certamen que durante 5 días expondrá en torno a 1.500 ejemplares, con la celebración de diversos concursos y subastas nacionales.

En esta edición se ha acelerado la llegada de ejemplares debido al nuevo bulevar, que ha reducido puntos de descarga de animales. Ha habido ganaderos que han preferido permanecer un día más en la Feria con sus animales para, además de facilitar su adaptación, evitar posibles esperas también en el centro de desinfección, por el que pasan los camiones en la salida. Aún así, está siendo una jornada tranquila.

Durante la mañana de ayer ya había corrales con vacuno, equino y ovino, con las aves que son las que cada año más tardan en llegar. Este martes además todavía había ganaderos pendientes del resultado de las pruebas sanitarias, que son las que habilitan para acudir con el ganado seleccionado o, al contrario, les impide la asistencia. El resultado positivo, sobre todo a tuberculosis, y la lengua azul -en el caso sobre todo del ovino-, sí ha impedido acudir a ganaderías que lo tenían previsto.

Sigue, por otra parte, la instalación de estand en el pabellón central y empieza a completarse la exposición de maquinaria, en esta edición con una notable presencia de tractores. También durante el día de hoy se amueblan carpas para acoger diferentes degustaciones o se habilita la destinada a la subasta, ya desde la mañana de este martes con la arena.

La unidad veterinaria de la Junta de Castilla y León del recinto ferial recibe ahora los ejemplares y tramitará guías de salida del recinto a partir de este viernes. Salamaq estará abierta hasta el lunes, cuando se celebrarán las subastas nacionales de ganado.

