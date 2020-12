La primera batalla por el precio del ibérico de bellota se libró el pasado lunes pero a diferencia de otros años nadie da ahora mismo por cerrado ese primer precio fijado para la bellota por el presidente de la mesa, Julián Barrera. No había acuerdo entre ganaderos e industriales y Barrera decidió, siguiendo el criterio que ha mantenido la Diputación durante esta pandemia de no dejar productos sin cotizar, fijar el precio: fue con una horquilla muy amplia para acercarse más a las peticiones de los ganaderos y de los industriales, pero la distancia entre ellas hizo que el precio fijado no contentara a ninguna de las dos partes. El 50% ibérico de bellota quedó establecido en 1,80-2,20 euros el kilo, frente a los 2,85-3,05 de hace un año. Esa primera cotización estaba muy alejada de los 2,28 euros el kilo que pidieron 5 de los seis vocales ganaderos -el sexto pidió 2,10- y también de esos 1,74 que reclamaron todos los vocales industriales.

Este miércoles la segunda batalla está servida porque ni unos ni otros quedaron satisfechos y mientras que los ganaderos están convencidos de que el precio tiene que subir, los industriales ven inviable pagar las cantidades fijadas ahora, a pesar de la reapertura del canal de hostelería y restauración, que es donde venden ellos el grueso de jamones de bellota. Mantienen que la campaña navideña es prácticamente irrecuperable y que con las pérdidas actuales no pueden invertir en cerdos ibéricos de bellota a esos precios.

Por su parte, los ganaderos defienden la postura contraria: no hay muchos cerdos ibéricos de bellota, además Salamanca es una de las zonas de España con mejor montanera y los industriales acabarán sacrificando porque necesitan producto.

Por otra parte, vuelven las críticas de distintos sectores a la Asociación Interprofesional del Cerdo Ibérico -ASICI- por negarse a facilitar datos de la actual montanera, lo que clarificaría el mercado. Ahora mismo, y por acuerdo en este órgano de ganaderos e industriales, no se dan a conocer datos de los cerdos ibéricos de bellota que hay, lo que lleva a especular y a cerrar los precios a ciegas. Si hiciera públicos ASICI los datos que tiene en su poder, ganaderos e industriales sabrían si la oferta supera o no la demanda y podrían ajustar precios en función de la realidad de la montanera.

La jornada de mañana es especialmente interesante porque no solo será la Lonja de Salamanca la que volverá a reunirse en torno al precio del cerdo ibérico de bellota, sino también la de Extremadura, que por tercera vez intentará fijar un precio. Durante las dos semanas anteriores los vocales compradores y vendedores se sentaron pero las enormes diferencias les hicieron dejar aún sin cotizar el ibérico de bellota.