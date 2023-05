Le matan 25 corderos junto a Salamanca y demuestra que fue el lobo

El lobo se ha acercado a la capital salmantina y en Ventosa del Río Almar, a apenas 30 kilómetros, acabó con 25 corderos y un día antes, con 2 ovejas que estaban a aproximadamente a kilómetro y medio, en el término municipal de Alconada. El propietario de los corderos, el ganadero José Luis Hernández denunció los hechos, ocurridos el pasado fin de semana, y un agente de la Junta de Castilla y León constató el ataque pero no que fuera el lobo el animal agresor. Para demostrar que era así, el ganadero instaló una cámara de visión nocturna en las proximidades donde tenía el rebaño y grabó el momento en el que el lobo se lleva a uno de los corderos. De ser lobo el agresor o un animal indeterminado depende que el ganadero cobre indemnización por el ataque o que no reciba ni un euro. “Le dejé el trabajo hecho a la patrulla”, señaló José Luis Hernández, quien no quiere que a ningún otro ganadero le pueda ocurrir lo mismo que a él. No dudó de que fuera lobo porque había visto pelos en una parte del vallado y también por las mordeduras limpias con las que acabó con los corderos. “Nunca había tenido antes un ataque de lobos pero sabía que no era de perro porque el perro agarra y suelta”.

El lobo comió gran parte de un cordero y un poco de otro, mientras que al resto solo los persiguió y mató. El ganadero cuenta que tenía a los animales dentro de un vallado y a apenas 50 metros, a otras ovejas pero en un cercado con pastor eléctrico. José Luis Hernández cree que el lobo primero fue a éste y al recibir la descarga cambió y entró donde estaban los corderos.

Ahora la duda que tiene es si el lobo procedía de la zona de Peñaranda o de las proximidades del río Tormes. En las cámaras lo que se ve es que es un único ejemplar. El ganadero y los de la zona, han aumentado la vigilancia estas noches porque creen que volverá. “Lo que demuestra el ataque es que hay muchos lobos porque esto no es zona lobera y antes aquí nunca estuvo”, asegura.