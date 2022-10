Las últimas cosechas de patatas desvelan menor producción

Las máquinas están trabajando a pleno rendimiento en las cosechas de las variedades de patatas más tardías que se cultivan en los pueblos del noreste de la provincia. La Cooperativa del Campo San Isidro de Palaciosrubios es un referente en este entorno y este año han cultivado 65 hectáreas ,y esperan recolectar una media de tres millones de kilos, sobre todo de variedad Agria y “como seis o siete camiones de patata roja”, muy apreciada en Portugal, indica su presidente, Jesús Torres, que se encontraba ayer al pie del terreno en una parcela que presentaba una producción media de 55 toneladas por hectárea, “algo poco común esta campaña”, en la que calcula que la producción es “un 20% menor que la del año pasado”. Estima una media de “cuarenta y pocas toneladas por hectárea”.

Las patatas ya están casi todas dadas o falta poco. Jesús Torres considera que “entre el 15 y el 20 de octubre se va a acabar lo más gordo, aunque siempre hay alguno que queda para más tarde”. Se trata de una buena campaña de precios de patata que rondan “de los 30 a los 35 céntimos por kilo; si son buenas 34, si son malas 30, si son peor hay que quitar más precio”, detalla, consciente de que “no es un precio estándar como el de los cereales”, anota. Este buen precio para la patata libre hace que se lleve la campaña con más alegría, aunque “los gastos en riego son cuatro veces más que el año pasado, así no se puede regar”, lamenta. A ellos hay que añadir el incremento del precio de los insumos.

En relación con los contratos, que en la cooperativa representan aproximadamente un 30% de los que producen, “vamos a ver cómo los enfocan, a ver lo que suben”. Esto será algo decisivo para quienes se estén planteando volver a sembrar patata. “Los contratos este año están a 18 o 19 céntimos por kilo, pero tendrán que subir a 22 o 23 céntimos, porque si no es así ya veremos para sembrarla el próximo año, me refiero a nosotros los del sondeo, en el canal ya no entro”, argumenta.

Un aspecto importante de esta campaña han sido las altas temperaturas: “este año no ha llovido nada y ha calentado horrores, lo que nos ha llevado a tener que regar un 20 o 30% más que el año pasado”, explica. Bajo su punto de vista “tantos calores no son buenos para la planta, la puede haber afectado en el crecimiento”, concluye.