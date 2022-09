La localidad salmantina que lanza un SOS ante los continuos ataques del lobo

Desde ese momento solo se permite aprobar la captura de ejemplares si existe una autorización administrativa que solo se puede conceder si se justifica que la medida no afecta negativamente al estado de conservación favorable de la especie; si se justifica la existencia de perjuicios importantes para el ganado en las explotaciones afectadas; y si se demuestra que no existe otra solución que la caza del ejemplar problemático con la ganadería. Esto implica que antes de esa autorización se deben haber aplicado medidas preventivas en las explotaciones afectadas o de protección al ganado y demostrado que, aún así, siguen los ataques. Los ganaderos creen que en situaciones como esta no es posible esperar tanto.

El alcalde de este último municipio, Juan Ignacio Sánchez, es ganadero y ha sido víctima del lobo. En su caso le afectó a la idea de explotación ganadera porque él apostó por las vacas fleckvieh y compró 90 ejemplares en la República Checa. Pero dos ataques consecutivos del lobo le hizo desprenderse de la mayoría y quedarse solo con 20 porque el ganado era “demasiado manso y no se defendía”. Ahora tiene vacas de raza limusina y de un mastín ha pasado a tener 6.

Juan Ignacio recuerda que entonces los lobos le mataron dos terneros pero en los siguientes meses acabó perdiendo a 17, sobre todo por abortos. Recuerda que, por ejemplo, la madre de la primera ternera que le mató el lobo “se negó a comer” después del ataque. “Me la llevé, pero nada, no conseguí que comiera y era por el susto, el estrés. Compré un ternero y si la hablabas se sentía protegida y le dejaba mamar pero si no, no consentía que nadie se arrimara a ella. A los 10 días murió”.

El alcalde recuerda otro caso, el de una vaca “ a la que debió hacer correr el lobo y parió a los 3 ó 4 días y al siguiente, se murió y también la cría”. No queda ahí porque José Ignacio también vio que se salvaban “de milagro” dos de sus mastines después de una noche en la que debieron defender a los terneros. “Los vecinos me dicen, ¿y qué hacemos? ¿el Ayuntamiento no puede hacer nada? Y yo, pero ¿qué voy a hacer? Si no sabemos qué paso dar”.

El alcalde de Chagarcía Medianero denuncia que son más los terneros muertos puesto que muchos no se encuentran porque al ataque de lobos le sigue el descenso de los buitres o la llegada de la zorra, que comen sus cuerpos e incluso el crotal que los identifica. “No sabemos qué hacer”, repite.