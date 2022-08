La Junta pide medidas al Gobierno por el fin de la ayuda al girasol

La Junta de Castilla y León, a través del viceconsejero de Política Agraria Comunitaria y Desarrollo Rural, Pedro Medina, ha mostrado al Ministerio de Agricultura su “sorpresa” y “desconcierto” por el fin de la ayuda la renta asociada al grupo de cultivos de oleaginosas -incluye al girasol- al considerar la Comisión Europea que no están el grupo de proteicos.

En una carta enviada al secretario general de Agricultura y Alimentación, Fernando Miranda, el viceconsejero muestra malestar por el “cambio de las reglas de juego prácticamente en el tiempo de descuento del partido” y solicita medidas que reduzcan los efectos negativos que entiende que tendrá esta decisión de Bruselas en los productores, entre ellas la reducción de la siembra de girasol, agravándose los efectos de la invasión rusa de Ucrania.

Justifica en su carta la contribución de las oleaginosas a aliviar el déficit proteico y pide al Ministerio medidas como un estudio de impacto territorial ante la posible inclusión del importante previamente reservado a la renta asociada a oleaginosas (45 millones de euros) a regiones de secano. Aunque como alternativa a esto propone: establecer ayudas asociadas a las oleaginosas dentro del cómputo global del 13%; incrementar el apoyo al resto de cultivos proteicos hasta agotar el 2% adicional; y asignar los importes recibidos en 2022 en concepto de ayudas a las oleaginosas, corregidos con el coeficiente de ajuste financiera y después aplicar la convergencia.

El Ministerio, a través de Fernando Miranda, ha rechazado las propuestas porque, dice, la asignación al valor del derecho del agricultor individual de los importes de la ayuda a oleaginosa percibidos en 2022 es una opción no permitida. Y entiende que derivar lo no utilizado de oleaginosas a proteaginosas podría producir “una sobrecompensación no justificable en los importes unitarios cerrados con la Comisión”.