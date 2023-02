La denuncia de un ganadero de Terradillos: “La leche costaba menos que el agua”

José Alberto Martín es ganadero en Terradillos y lleva la explotación desde 2009. Su vida son en parte las vacas lecheras porque en su casa “las hubo toda la vida, porque las tenía mi padre, pero también mi abuelo”.

De los tres hermanos, solo él quiso continuar con las vacas. Y lo hizo con ilusión, tanta que en 2020 comenzó a funcionar en la granja un robot de ordeño, lo que supuso reducir trabajo y también una fuerte inversión. Con el robot controla producciones de vacas desde el móvil e instaló placas solares en la granja. En ese momento tenía muy claro que quería crecer, aumentar el número de vacas hasta el medio centenar.

“El problema es que luego vino el aumento de costes y los precios no subieron”, explica. Y luego otra mala racha, ahora sanitaria, ha hecho que tenga 85 animales en total (incluidos terneros que ahora no puede vender) y 34 en ordeño y que no pueda aprovechar ahora en toda su magnitud este buen momento de precios de la leche. Obtiene una producción media de 32 litros y 3,90 de grasa y 3,60 de proteína.

Pese a este mal momento intenta no perder la ilusión, porque reconoce que su trabajo le gusta. Es un ganadero muy metido en redes sociales y está en contacto con ganaderos de otras comunidades autónomas y de otros países de Europa. “Ahora mismo lo que nos dicen es que no hay leche en toda Europa”, explica.

José Alberto incide en los altos costes de producción que supone la cría de vacas de leche, el trabajo, pese al robot de ordeño, y también las inversiones en bienestar animal. “Los ganaderos sabemos que si un animal está bien, va a dar más leche”, dice, y añade en este sentido que muchas normas de bienestar animal “no hacen falta porque queremos que el animal esté en las mejores condiciones”. En su granja suena música tranquila casi siempre, porque él nota que las vacas están mejor. Si amplía placas solares, tiene previsto comprar rascadores para las vacas.

De momento, le toca esperar para crecer. Y no tiene claro si se jubilará en el sector. “Hay mucha incertidumbre”, dice. No tiene ninguna duda de que el precio de la leche tenía que subir “porque no podía ser que costara menos que el agua”, dice. “La pusieron muchas veces como producto reclamo y ahora la han tenido que subir de golpe”, advierte.