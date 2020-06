La buena cosecha choca con el precio: proponen el más bajo desde 2010

La cosecha se generaliza ya a partir de esta semana en la provincia y ahora en las zonas en las que se ha iniciado el optimismo es alto en cuanto a cantidad -se espera no una cosecha excelente, por culpa del calor de mayo, pero sí buena- y se confirman los malos augurios sobre el precio.

Este lunes de hecho era el día fijado por la Lonja de Salamanca para determinar el primer precio de la cebada y los cuatro compradores que cotizaron propusieron iniciar la campaña en 136 euros la tonelada, que sería el inicial más bajo desde 2010. En los últimos años, los más altos de inicio fueron los 185 de 2011; 180 de 2019 y 2013; 2015 lo inició a 176 y 2014, en 169; 2017 en 166... y hay que remontarse a hace 10 años para ver un primer precio más bajo, que fueron los 121 euros por tonelada de 2010. Eso sí, en agosto de ese año el precio de la cebada, que había empezado en este mínimo, se elevó hasta los 181, que es la esperanza que tienen ahora los agricultores.

En la mesa finalmente no se fijó el precio por la negativa de los agricultores a cotizar -expusieron que aunque ya se cosecha no hay operaciones suficientes- y porque fueron de la misma opinión dos de los seis compradores. Los productores, no obstante, no están dispuestos a que se parta de un precio tan bajo en la cotización de cebada y se apoyan en operaciones de cebada vieja, que mantienen que se han cerrado a 162 euros por tonelada esta semana y a que el último precio fijado en la Lonja, en junio, tenía a la cebada en 155 euros por tonelada, 0,19 más que la propuesta. Nadie duda de que la pandemia ha hundido al cereal: el 10 de marzo la cebada cotizaba a 176.