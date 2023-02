José Martín, el guardián de las cabras de cuatro cuernos

José Manuel Martín, de Villavieja de Yeltes, contaba que el origen de sus cabras de cuatro cuernos podría estar en el cruce entre una cabra y un ciervo. Solo así podían explicarse en la familia cómo de una cabra con dos cuernos nació un buen día un chivo con cuatro en la explotación que entonces tenía su padre, lo que fue todo un acontecimiento familiar.

Tanto, que el chivo fue tomado como distintivo de la explotación y durante años, en concreto 80, la familia se dedicó a seleccionar solo aquellos animales que nacían con cuatro cuernos. Ahora es el dueño del rebaño José, el hijo de José Manuel, y él sigue con la selección: “Suelen nacer de 4 a 6 chivos con cuatro cuernos de las 60 cabras”, explica.

Siempre él sigue el mismo ritual, como hacían antes su abuelo y después vio a su padre: tocar al recién nacido la cabeza para ver cuántos bultos asoman. Si son dos, su destino está fuera de la explotación pero si no se adivina ninguno, probablemente con el tiempo le salgan cuatro y la hembra tendrá el privilegio de no moverse de allí.

José Manuel, el padre de José, había dicho también que la pena era que cuando él no estuviera, nadie seguiría con el rebaño, pero su hijo se ha encargado, como homenaje a él, de llevarle la contraria. Tanto esfuerzo no podía desaparecer. A pesar de trabajar en una finca ganadera, parte de sus ratos libres los dedica a cuidar del rebaño que heredó. Tiene ahora 60 cabras -57 hembras y tres machos- y de ellas solo una tiene dos cuernos y la mantiene en la explotación ganadera porque fue un regalo. Las demás tienen cuatro, salvo una con cinco, aunque duda que pueda conservarlos “porque al ser tantos suelen salir muy finos y llegan a romperse”.

Ahora se sabe, por diversos investigadores, entre ellos del INRAE, que el origen de los cuatro cuernos obedece a que esos animales son portadores de una mutación en el mismo gen: HOXD1. Cuenta a raíz de esa investigación que en 1786 ya se trasladó desde Berna (Suiza) hasta Versalles (Francia) una cabra de cuatro cuernos para atender la petición de la reina María Antonieta.

Una vez José recuerda que llegaron a tener una de 6 cuernos pero una excepción. Y no siempre, de todas formas, es positivo tanta cornamenta, porque el problema de tanto cuerno es que no se pueden limar y las cabras se pegan y dan cornadas y al ser tan finos y no poderse limar, “suele haber bajas”, cuenta.

Por lo demás está encantado de ser el guardián de esta rareza de rebaño de cabras con cuatro cuernos, que son admiradas en Villavieja de Yeltes, pero que han llevado a esta localidad, sobre todo en verano, a curiosos deseosos de admirarlas. Ahora dos de los ejemplares más especiales para José son “Perico”, un chivo de 6 años, que lleva ese nombre en recuerdo de otro que se ahogó en un río. Y también está muy pendiente de “Blanca”, la chiva de 7 días de la que no asoma aún ningún cuerno, por lo que mantiene la esperanza de que al final sea una de esas especiales de cuatro. No sabe cómo nacen, porque de la misma cabra y el mismo chivo pueden salir de dos y de cuatro cuernos. Afortunadamente tiene localizada alguna explotación de la provincia con también alguna cabra de cuatro cuernos y ha comprado a veces algún ejemplar para cambiar la sangre. Aparte de los cuernos, no ve que sean cabras especiales, solo muy dóciles.

Lo que no sabe José es cuánto tiempo podrá aguantar con el rebaño porque cada vez los costes son mayores y él solo obtiene rentabilidad por la venta de chivos. Afortunadamente no pastorea con las cabras -”eso ya se acabó”, dice- y las tiene en una finca de 20 hectáreas con una mastina a su cargo. “Ahora mismo el pienso está carísimo, el gasóleo... todo es gastar. Yo tengo otro trabajo que es lo que me permite esto”, explica. “Dan mucho trabajo y la gente prefiere algo que sea más cómodo”, explica. De momento, aunque con mucho esfuerzo, sigue siendo el guardián de las cabras de 4 cuernos.