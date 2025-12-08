Incertidumbre en los precios de vacuno y porcino

La Gaceta SALAMANCA Lunes, 8 de diciembre 2025, 15:53 Comenta Compartir

La Lonja Agropecuaria de Salamanca se reúne este martes al haber sido festivo el lunes y lo hace con el referente que deja la semana pasada de estabilidad en cereales y dudas de precios en el resto de sectores.

En cereales, la semana fue de repeticiones y de descensos de precios, con ya una oferta retenida por parte del agricultor: quien quería vender antes de final de año lo hizo y estas últimas semanas de 2025 parecen afrontarse desde la tranquilidad. Los precios son bajos, los productores que pueden esperaran, y las tablillas no mienten: el trigo, que ahora se vende a precio de Lonja de Salamanca a 202 euros la tonelada, tenía el año pasado un precio de 224. En cuanto a la cebada, cotiza, al menos hasta hoy a 195, y hace un año su precio en la misma Lonja de Salamanca era de 203. La semana se cerró con descensos de precios de entre 1 y 2 euros/tonelada en lonjas como Segovia o Binéfar. El maíz repitió en León a 215.

En cuanto al vacuno, semana de incertidumbre, con discrepancias entre el sector comprador y vendedor en el vacuno de carne en la Lonja de Binéfar, pese a la subida de 0,02-0,03 acordada. Se puso de manifiesto la idea de que el mercado nacional no fluye como debería en esta época del año, aunque sigue la poca oferta de vacuno, tanto de machos como de hembras para sacrificio. Han subido los precios en Europa, lo que favorece la exportación hacia terceros países pero, sin embargo, en cuanto a los terneros de vida, se advierte de que esta situación puede suponer un freno. Las dos mesas de vacuno prometen debate, sobre todo después de que, en el caso de la de vida, Extremadura optara esta semana por una nueva subida. Ahora un ternero de «primera» cotiza en la Lonja de Salamanca a 6,40 euros/kilo, mientras que en Extremadura, con la subida de 0,04, a 6,50. Un ternero de 200 kilos cuesta, por la Lonja de Extremadura, 1.300 euros y, por la de Salamanca, 1.280. En enero de este año, este mismo ternero costaba 1.028 (5,14 euros/kilo).

Respecto al lechazo, la semana pasada se frenaron algo los precios, no así el de los corderos, por la entrada de ejemplares de otros países. El tostón vive un momento peculiar por el foco de peste porcina africana en Barcelona, con algo tan extraño como el descenso en Segovia en esta época del año, tan próxima la Navidad: el cochinillo (de entre 4,5 y 7 kilos) cotiza a 46 euros, tras bajar 4.