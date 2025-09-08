Los héroes invisibles de la feria Sin su trabajo de limpieza o de mantenimiento el día a día no sería posible

Trabajadoras de la cafetería de la Lonja muestran su amabilidad todos los días de la Feria a pesar de las miles de personas que pasan por el bar.

M. B. Salamanca Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:20 Comenta Compartir

Mientras los visitantes disfrutan de atracciones y puestos, hay quienes trabajan sin ser vistos para que todo funcione a la perfección. Marimar Hidalgo, operaria de la empresa de limpieza; Diego Calvo, encargado de mantenimiento de la Diputación; y los camareros de las barras del recinto son los responsables de que la feria luzca impecable y se viva con comodidad.

Marimar explica que su jornada comienza antes de que abra el recinto y que su labor incluye desde vaciar papeleras hasta fregar suelos. Además, resalta que el cuidado de la moqueta de las zonas de exposición es especialmente delicado: «Se ensucia con facilidad y requiere revisiones continuas para que los visitantes la encuentren perfecta».

Diego, por su parte, señala que su trabajo consiste en mantener las instalaciones y las zonas generales en buen estado, asegurándose de que todo funcione correctamente durante toda la feria.

Los camareros de las barras, aunque también pasan desapercibidos, desempeñan un papel fundamental al atender a los visitantes, servir bebidas y mantener el orden en los espacios de consumo. Su esfuerzo diario contribuye a que los asistentes disfruten sin contratiempos y con comodidad.

Aunque gran parte de su labor no se ve, todos coinciden en que su trabajo es imprescindible para garantizar que todo esté limpio, seguro y bien atendido.