Girasol: precios más altos y menos producción al inicio de la cosecha En Córdoba, cotiza a 450 euros la tonelada y Salamanca inició la campaña 2024 a 410. Se han sembrado en la provincia 21.287 hectáreas y el cultivo está muy desigual

Susana Magdaleno Salamanca Domingo, 17 de agosto 2025, 18:18 Comenta Compartir

La cosecha de girasol ha comenzado en Andalucía con un inicio caracterizado por unos precios más altos que en la campaña anterior y, de momento, menor producción. En la Lonja de Córdoba, el girasol alto oleico cotiza a 545 euros la tonelada, mientras que el 9-2-44, a 450. Hace un año, su primer precio fue de 435 y 412, respectivamente.

En Salamanca, de fijarse la cotización de Córdoba, también se superaría en precio el inicio de la campaña pasada, cuando el girasol «normal» cotizó por primera vez el 23 de septiembre a 410, y el alto oleico, a 425. Mejoraría también la campaña de 2023, cuando el girasol comenzó campaña a 385 y, a final de año, cotizaba a 378; pero no alcanzaría el año extraordinario en precios que fue 2022, con un inicio de campaña a 635 y un fin de año a 640.

No existe este año optimismo en cuanto a la cosecha de girasol, porque las siembras y los nacimientos han sido muy escalonados, con crecimiento muy desigual por zonas e incluso dentro de las mismas parcelas. Esto hace que los agricultores consideren un inicio más tardío de la cosecha para dar tiempo a que todos los cultivos terminen su ciclo. También se han registrado problemas de nacimiento.

En cuanto a producción, la organización agraria ASAJA Córdoba mantiene que, en este inicio de campaña, la producción en la provincia andaluza es menor que la del año pasado. En un comunicado, apunta a producciones inferiores a las de 2023-24 en las siembras más tempranas, realizadas en marzo y abril. En este momento, los rendimientos se sitúan en torno a los 1.200 kilos por hectárea, cuando en 2023-2024 la media fue de 1.500 kilos por hectárea. En Andalucía, y según destaca esta organización, la superficie de girasol ha disminuido esta campaña en 18.000 hectáreas.

En Salamanca, la pasada campaña hubo un mayor número de hectáreas sembradas —se alcanzaron las 22.758, frente a las 21.287 de los primeros datos de la actual— y la producción media por hectárea fue de 1.131 kilos, según los últimos datos de cosecha publicados por la Junta. Entonces se obtuvieron 25.741 toneladas de girasol en la provincia. Este año, los agricultores se han enfrentado a dificultades para la siembra debido a la abundancia de lluvias, y también a temperaturas muy altas a finales de mayo y en junio.

El girasol es el cuarto cultivo en importancia por superficie sembrada en la provincia de Salamanca, después del trigo (70.256 hectáreas de blando), la cebada (esta campaña con 29.759) y la avena (28.379).