Todas las gestiones del cliente en un único lugar y con total comodidad

Tres décadas de experiencia sólida hacen que la docena de profesionales que aporta su trabajo desde la empresa Setesa- Idea sean capaces de ofrecer asesoramiento integral en los ámbitos fiscal, contable, laboral e incluso de la ingeniería, algo a lo que se añade un servicio de seguros adaptado a las necesidades de cada cliente.

Cabe destacar que las empresas asociadas Setesa e Idea siguen siendo un referente en la provincia de Salamanca. Tanto es así que más del 80% de sus clientes pertenecen al sector agropecuario. La agricultura y la ganadería son su fuerte y en esta entidad confían cientos de profesionales del sector, que ven en ellos un apoyo, una ayuda y el mejor asesoramiento especializado en sus negocios. Setesa SL e Idea SL trabajan de hecho con empresas de todo Castilla y León.

Además, con el objetivo de facilitar el acceso a la oficina de la empresa tienen su sede en la calle Alfonso del Castillo 39, junto al edificio administrativo de la Junta.

La política con la que trabajan es que el cliente encuentre en un único sitio el lugar en el que poder tramitar la totalidad de sus gestiones sin tener que desplazarse a otras empresas para completarlas a su plena satisfacción.

Intentar ofrecer un servicio integral a sus clientes ha sido siempre uno de los objetivos marcados como estrategia empresarial y a la par también se ha consolidado como un firme compromiso adquirido con sus clientes. Cualquier duda, cualquier problema, cualquier normativa especializada en campo entra dentro de su especialidad y por tanto sus profesionales serán capaces de encontrar la solución que mejor se ajuste a cada tipo de negocio en el momento que lo necesite, desde grandes explotaciones a pequeños agricultores o ganaderos.

Setesa-Idea Asesoramiento y Gestión de Empresas

C/ Alonso del Castillo 39, bajo, 37003, Salamanca

Teléfono: 923123073 / 687698933

setesaidesa@gmail.com