Ganaderos salmantinos ‘machacados’ por el lobo y ahora también por el fuego

A José Manuel Vicente, de Almendra, el lobo le mató el pasado viernes 2 ovejas y le dejó cuatro mordidas, que no sabe si sobrevivirán. Estaban sueltas por la noche, como siempre “porque si no es así con el calor no comen”, y se alegra de que estuvieran en una parcela de 60 hectáreas, “porque al menos así pudieron correr y escapar”. José Manuel, que es ganadero desde hace poco, unos 5 años, cuando empezó de cero, le preocupaba mucho que a sus ovejas las atacara el lobo -porque durante las últimas semanas no paran los ataques en la zona- y llevaba noches pendiente. Daba una vuelta por la parcela, regresaba... y ni aún así se ha librado. “Estás sobre ellas, intentas estar con cuidado y te la preparan”, se lamenta.

‘¿Cómo tira un ganadero joven cuando te acribillan por todos los lados?’

Si el jueves reconoce que pasó uno de los días más duros de su vida, el fin de semana le avisaron porque el incendio de El Manzano llegó a su finca y le llevó la mitad de los pastos. “Me ha quemado medio terreno, menos mal que al menos pude salvar las naves”, explica. “Estaba todo el campo con comida y ahora ves un paisaje desolador. Estoy desesperado porque se han salvado algunos trozos pero he perdido bastantes hectáreas. Por un lado el lobo me ataca mi modo de vida y por otro, se me quema casi toda la finca...”.

‘Por un lado el lobo me ataca mi modo de vida y por otro, se me quema la finca’

Ahora José Manuel intenta recuperarse de todo lo que ha sufrido en solo unos días y sigue pendiente de las ovejas, a las que ha cambiado a una parcela más próxima al pueblo, pero el problema es que es más pequeña y no tendrán durante muchos días comida allí. “¿Cómo va a tirar un ganadero joven para adelante cuando te están acribillando por todos los lados? Es imposible. A mí cuando me preguntan, digo, esto es un pozo sin fondo. Es mejor irse de obrero, que te pagan la Seguridad Social... pero aquí son desastres”, dice. Lo que pide en relación al lobo es “que lo controlen”. “Toda la vida habrá habido pero desbocado de esta manera. Vivimos de esto y lleva medio año que no deja de matar terneros, ovejas... en Sardón, Villaseco de los Reyes, Almendra, Monleras... Tiene que haber lobo pero con control porque como siga así...”.

‘Me encanta el ganado pero así no se puede vivir: me deja sin ovejas’