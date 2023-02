FORO AGRO: Gerardo Dueñas rechaza la PAC por intervencionista y apuesta por un modelo agroganadero profesional y familiar

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas arremete contra la nueva PAC, que entra en vigor el 1 de marzo, por considerarla “muy controvertida” y “nada definida” y que poco ayuda a los ganaderos y agricultores de Castilla y León. En este sentido, Dueñas, que ha participado en el Casino en el Foro Agro organizado por LA GACETA y patrocinado por Banco Santander, y en el que se han dado cita representantes de todos los estamentos y entidades del sector, ha anunciado el compromiso de la Administración regional por dar batalla a estos nuevos planteamientos en un intento por cambiar “una parte importante de los criterios de sostenibilidad, medio ambiente e intervencionismo planteados por la Unión Europea” en la nueva PAC, y que, en palabras del consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, “van a dificultar la capacidad de producción de nuestros agricultores y ganaderos”.

El reto de la Consejería de Agricultura será el seguir apostando por un modelo “tradicional, familiar y profesional, capaz de crear empleo” y por buscar un nuevo modelo que consiga la soberanía alimentaria de Europa, es decir, que sea autosuficiente, “pues con la coyuntura actual dependemos de productos externos que ni siquiera llegan”, denuncia Dueñas.

En su intervención ante representantes del sector agroalimentario, Gerardo Dueñas realiza todo un recorrido histórico por la negociación de la PAC, en la que Salamanca es la primera provincia de Castilla y León que más fondos recibe, con 165 millones de euros, pero que no cubre las necesidades del sector, porque se presenta “como una política multifuncional, pero no agraria y carente de una financiación suficiente”, consciente de que las circunstancias que se daban en 2017, cuando comenzó a negociarse la PAC, no son los mismas que se dan hoy en día. “A los agricultores se les incrementan las exigencias de seguridad medioambiental, pero no se concede más dinero”, señala Dueñas.

A esta pérdida de productividad, el consejero de Agricultura y Ganadería resalta también la “complejidad” en las tramitaciones, “ya que el documento elaborado es muy farragoso y con un exceso de información”, que exigirá también, según Dueñas, un “amplio desarrollo normativo por parte de las Comunidades Autónomas”. Sin olvidar las exigencias medioambientales a los agricultores, “que tendrán que hacer más con menos dinero. En Castilla y León será un problema el hecho de que se exija que las parcelas roten cada año, especialmente para productos como el maíz”. Y en los pagos director, Gerardo Dueñas aboga por que Castilla y León no pierda el carácter de compensar las rentas a los agricultores frente a las tendencias medioambientales, al tiempo que en el capítulo de rentas la apuesta se hace por la ayuda básica a la sostenibilidad y el pago redistributivos, en lugar de ir dirigido a los agricultores profesionales, tal y como denuncia el consejero.

Por lo que respecta a Castilla y León, el plan estratégico contempla para el periodo 2023-2027 una cuantía de 1.173 euros, apartado en el que la Administración regional está dispuesto a cumplir, especialmente en la mejora de infraestructuras con una aportación a regadíos de 205 millones de euros, “ya que es una de nuestras principales apuestas”, aclara Dueñas. También destaca la aportación de 170 millones de euros a garantizar a los agricultores profesionales los pagos, así como las ayudas agroambientales por valor de 143 millones de euros y encaminadas a la producción de productos sostenibles. Para la agricultura ecológica se destinarán 70 millones de euros con el fin de doblar la tierra cultivable y alcanzar las 150.000 hectáreas (el 3% del total). Las ayudas a las explotaciones agrarias alcanzarán los 103 millones de euros, y la ayuda a jóvenes llega a los 90 euros. Para formación y asesoramiento se destinarán 105 millones de euros, y los grupos de acción local recibirán 100 millones, mientras que contribuir al relevo generacional supondrá un desembolso de 10 millones de euros. “Esto pone de manifiesto el carácter inversor de esta Administración, y su apuesta por la competitividad y la sostenibilidad”, subraya el consejero de Agricultura y Ganadería.

Por su parte, Francisco Javier Martín Clavo, director territorial de Castilla y León de Banco Santander, reconoce que el principal objetivo de su entidad es “estar cerca del sector agroalimentario” y poder ayudar a agricultores y ganaderos en el “proceso tan importante como generadores de riqueza y empleo, pues estamos hablando del pilar básico de la economía de Castilla y León”, señala Martín Calvo, consciente de que la guerra de Ucrania ha llenado de “incertidumbres y cambios” al sector debido a la subida de las materias primas, la energía y los tipos.

Consciente de que este 2023 va a ser un “año de dificultad máxima”, el responsable de Banco Santander en Castilla y León reconoce que la única solución pasa por “estar todos juntos y apoyarnos unos a otros”. Y para ello compromete tres pilares básicos en esta lucha: el apoyo rápido y eficaz la financiación y resolución de problemas; la transformación digital, y el apoyo a las organizaciones de referencia.