Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Antonio Charlo muestra un dron adaptado para aplicar productos fitosanitarios. ALMEIDA

Explotaciones 'bajo dron'

De hasta 200 litros de fitosanitarios por hectárea a solo 20 litros. La tecnología imprescindible para la agricultura de precisión

Belén Hernández

Belén Hernández

Salamanca

Lunes, 8 de septiembre 2025, 12:56

El dron ya es un empleado más en muchas explotaciones. Son dispositivos de pequeño tamaño capaces de ejecutar labores que antes se abordaban con máquinas gigantescas, gracias a la aplicación de tecnologías que ahorran costes y reducen la huella de carbono.

Aunque la función más conocida es la de fumigar —ya que pueden transportar tanques y aplicar productos—, en grandes extensiones y en cultivos de alto valor son imprescindibles para llevar a cabo lo que se denomina agricultura de precisión. Con un dron más pequeño se mapean los terrenos, obteniendo datos que se vuelcan en el dron de mayor tamaño. «Este se pone en marcha y aplica los fitosanitarios donde realmente hace falta», explica Antonio Charlo, jefe de taller de CultivDron DJ.

Comparado con una sulfatadora normal, el gasto pasaría de 200 o 300 litros por hectárea a solo 20 litros. Los drones no solo detectan posibles plagas, también se utilizan para localizar zonas con mayor o menor humedad: «Todo con una pasada», apunta. Este campo no conoce techo por ahora, ya que a principios de año saldrá al mercado una nueva generación de drones que incrementará la capacidad de sus depósitos hasta los 100 litros.

En la ganadería también se han hecho un hueco, sobre todo para localizar reses y detectar animales enfermos mediante cámaras térmicas. Para volar estas aeronaves es imprescindible una acreditación, que en Salamanca ya poseen profesionales incluso en edad cercana a la jubilación. «Hemos tenido a personas de hasta 60 años que hoy en día vuelan sus drones como alguien mucho más joven», especifica el especialista.

Estos días, Charlo también lleva a su expositor un perro robot: «Puede pastorear, guardar ganado y detectar depredadores a muy largas distancias».

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente de un ganadero con una vaca
  2. 2 Un problema de salud obliga a Rosario Flores a cancelar su concierto en Salamanca
  3. 3 Se jubila un histórico de la hostelería salmantina: «Más que clientes tengo amigos»
  4. 4 Agredido un joven de 36 años en plena Plaza Mayor
  5. 5 Los actores y músicos de las Ferias se preparan para sus actuaciones con la gastronomía salmantina
  6. 6 Consulta el programa de actividades de las Fiestas de Salamanca este domingo 7 de septiembre
  7. 7 Grave accidente laboral en Frades de la Sierra: un joven cae desde dos pisos mientras trabajaba en unos canalones
  8. 8 «Un selfie casi le cuesta la vida»
  9. 9 De Valencia a Salamanca para iluminar el cielo en Fiestas: «El pirotécnico es de vocación»
  10. 10 La reina Letizia presidirá en Salamanca un evento mundial contra el cáncer

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca Explotaciones 'bajo dron'

Explotaciones &#039;bajo dron&#039;