Una de las grúas de Palfinger, frente a las instalaciones de M. Torre.
CONTENIDO PATROCINADO

Excelencia en servicio y soluciones hidráulicas en Castilla y León

Con más de dos décadas de experiencia, M. Torre se ha consolidado como concesionario oficial de Palfinger en Valladolid y Salamanca, ofreciendo a sus clientes un servicio integral

EÑE

Salamanca

Viernes, 5 de septiembre 2025, 05:00

Hablar de Carrocerías y Grúas M. Torre es hablar de compromiso, cercanía y calidad en el sector de la carrocería y los equipamientos hidráulicos. Con más de dos décadas de experiencia, la empresa ha sabido consolidarse como un referente en Castilla y León, gracias a una trayectoria marcada por el trabajo bien hecho y una clara orientación al cliente.

Los orígenes de la compañía se remontan a 2001, cuando Manuel Torre Peña fundó un pequeño taller en Becilla de Valderaduey (Valladolid), centrado en la reparación y carrozado de vehículos industriales. Años después, con la incorporación de su hijo, David Torre, la empresa dio un salto profesional que la llevó a convertirse en concesionario oficial de Palfinger para Valladolid y Salamanca, una de las marcas más prestigiosas a nivel mundial en grúas y soluciones hidráulicas.

Hoy, M. Torre no solo continúa con el legado familiar, sino que lo ha llevado a un nuevo nivel. Desde sus modernas instalaciones en Villanubla, a solo 5 km de Valladolid capital, la compañía ofrece un abanico completo de servicios: montaje de grúas, fabricación de carrocerías y volquetes, reparación de equipos hidráulicos, suministro de recambios y un innovador servicio de taller móvil para atender urgencias en carretera.

Todo ello respaldado por un equipo de 14 profesionales altamente cualificados y comprometidos.

La atención personalizada es uno de los pilares del negocio. David Torre lo resume en una idea clara: «Lo más importante son los clientes y la relación de confianza que se genera con cada uno».

Ese trato cercano, unido al uso de materiales de primera calidad y a una apuesta constante por la innovación, ha permitido que M. Torre se gane la fidelidad de empresas y transportistas de toda la región.

El presente de la compañía es sólido, pero su mirada está puesta en el futuro. Con instalaciones de 9.000 m² diseñadas bajo criterios de sostenibilidad —incluyendo iluminación LED y sistemas de lubricación centralizada—, M. Torre se posiciona para seguir creciendo y ofreciendo soluciones eficientes y responsables. Además, la apertura del centro de Salamanca, gestionado por Raquel Torre, refuerza la cercanía con los clientes de la provincia, ampliando así su red de servicio.

En definitiva, Carrocerías y Grúas M. Torre es mucho más que un taller: es un aliado estratégico para quienes buscan equipamientos fiables, atención inmediata y un servicio posventa de confianza. Un proyecto familiar que, con visión y profesionalidad, ha sabido convertirse en un motor imprescindible para el sector del transporte y la construcción en Valladolid, Salamanca y toda Castilla y León.

Carrocerías y Grúas M. Torre (Palfinger)

C/ Panaderos, 7, 47620, Villanubla (Valladolid)

Teléfono: 983560961

www.mtorre.es

