Escalada de precios en origen: el cerdo blanco ya está a la altura del ibérico

Decía ayer Gregorio Sánchez, vocal de la Lonja de Salamanca, que una cerda para desvieje de 250/270 kilos que antes se vendía a 90 euros, ahora cuesta 350. También que apenas quedan ganaderos que tengan cerdos blancos en Salamanca y se cuentan con los dedos de una mano los que van por libre, sin trabajar con una empresa a la que le ceba los lechones.

Uno de ellos es Raúl Conde, de El Campo de Peñaranda, que hace 5 años decidió llevar la explotación familiar de porcino blanco. Apenas había aterrizado le tocó sufrir la pandemia, que recuerda como una etapa terrible. “Con la hostelería cerrada -dice- tenía que vender los cochinillos a 17 euros cuando a mi me costaba producirlos 25 ó 26”.

Ahora se encuentra en el extremo contrario. Se dedica a la venta de tostones pero los vende a 45 euros, un precio más alto que el que han pagado en muchas navidades. Se le va de nuevo la cabeza a la pandemia, cuando esa Nochebuena tuvo que venderlos a 35. “Estos precios de ahora nunca los habíamos visto antes y eso que en casa llevamos toda la vida con ganado. Esto tiene que reventar por algún lado: jamás vendimos tan caro”, dice.

Ahora estima que el coste de producción, también más alto que nunca, es de 25 ó 26 euros por cochinillo sin contar, eso sí, el trabajo de él y de su mujer. Y matiza que no libra sábados, domingos y fiestas y que su intención futura era ampliar la granja con el fin de que al aumentar el volumen, pudiera ganar como para contratar a un obrero “y vivir un poco mejor”.

En un momento en el que no hay cerdos blancos en España y en el resto de Europa y en el que los precios son de récord, a Raúl no le faltan pretendientes que le tientan para comprarle también lechones o cerdos más grandes pero él sigue con los cochinillos, sin aumentar el tamaño de la explotación, y sin plantearse dedicarse a la venta de cerdo cebado, con el que obtendría más dinero que con los tostones.

Él explica su postura con dos palabras: “Soy fiel”. Y aclara que seguirá con lo que se ha dedicado toda su vida, aunque sabe que sería más rentable, y que reorientar la granja o incluso la venta de sus 400 cerdas madres le supondría ganar ahora mismo un dinero impensable hace unos meses. Raúl y su mujer, Vanesa, tienen claro que es mejor no arriesgarse. “Todo está demasiado revuelto y no quiero cerrar nunca la granja”, dice.

“¿Por qué ahora con estos precios la gente no se anima a tener cerdo blanco? Ahora mismo, al precio al que están, nunca lo metería: te entra la peste porcina y estás arruinado. Yo gano menos, pero no expongo. Ha habido un momento, hace nada, que se le perdía 50 euros a cada cerdo y con 1.000 cerdos son ya 50.000 de pérdida y a ver cuándo se recupera”.

Si ahora el cerdo blanco vale tanto (una cerda blanca está al precio de un ibérico cebado) es simplemente, dice Raúl, porque no hay granjas. Ahora quedamos 2 ó 3 en Salamanca cuando antes había esos en algunos pueblos. Pero la gente lo va quitando porque son muchos los impuestos, no ves liquidez... Mucha la burocracia y luego te vienen leyes como la de Bienestar Animal, ahora con que no se pueden matar ni a las ratas. Entonces la gente se cansa y en lo que puede, lo deja, y por eso quedamos tan pocos y hay tan pocos cerdos blancos ahora mismo”.

Esta semana en la Lonja de Salamanca subieron todas las categorías del cerdo blanco entre 5 y 7 céntimos el kilo, pero no el tostón. Raúl seguirá vendiendo estos ejemplares de entre 4 y 8 kilos por 45 euros cuando sabe que si deja que lleguen a los 20 kilos ahora cobraría 108 por cada uno, y hace un año, 51. “Soy fiel”, vuelve a decir.