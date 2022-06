En duda regar en La Armuña en 2023 por el retraso de la CHD

Los agricultores del nuevo regadío de La Armuña iban a poder regar en principio este año las 6.491 hectáreas de El Campo de Peñaranda, Poveda de las Cintas, Cantalpino, Villaflores y Zorita de la Frontera pero la falta de finalización de las obras correspondientes a la Confederación Hidrográfica del Duero -CHD- lo han hecho imposible.

Ahora, y aún sin suministro eléctrico en el regadío por esta demora, los regantes trataron en su última junta de gobierno con preocupación que la última fecha que les ha dado la CHD para la finalización de las obras es noviembre pero, aún así, no están muy convencidos de que sea la fecha definitiva y puedan regar. A los regantes les preocupa no conocer cuándo será la puesta en riego porque en semanas tienen que planificar los cultivos que sembrarán para la próxima campaña y es preciso conocer si podrán disponer de agua o no. Además, ahora en julio la Junta de Castilla y León les entregará su obra de tuberías, que está a punto de finalizar, y tendrán que recibirla sin saber si dan problemas porque al no tener suministro eléctrico no se han podido probar todas. La Junta, a través del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León pudo disponer de agua solo en el sector “d”, que comprende 1.065 hectáreas y que es el único que no precisa de bombeo. En los próximos días tienen previsto realizar “pruebas en seco”, pero no tiene la misma eficacia a la hora de encontrar posibles fallos y, por lo tanto, de cara a prevenir una campaña de riego accidentada. Al menos la garantía de la obra es de 5 años.

Ante el retraso de las obras de la CHD, los regantes buscan ahora la intermediación tanto de la Subdelegación del Gobierno como incluso de la Junta para que agilice las obras, a la vez que siguen con las reuniones para que lo antes posible pueda iniciarse la segunda fase de este regadío, con otras 12.000 hectáreas. El inconveniente añadido es la jubilación la pasada semana de la que era presidenta, Cristina Danés, sin aún sustituto definitivo. De momento sus funciones las realiza de forma provisional la comisaria de Aguas, Diana Martín.

En la fase actual del regadío trabaja aún el Ministerio de Agricultura en la adecuación de caminos agrícolas pero está en plazo porque hasta finales de este año no tiene el compromiso de acabarlos.