El único rebaño de ovejas que cruza Salamanca

A las 4.30 empezó a cruzar la ciudad y a las 11.30 estaba en Negrilla

Eladio tenía previsto que llevaría andando a sus ovejas desde Aldeatejada -finca Aldeagallega- hasta Negrilla de Palencia durante el pasado fin de semana, siguiera o no la ola de calor. “Y tuvimos suerte”, comenta. Con la compañïa de sus hijos -uno de ellos conducía el todoterreno donde llevaban a dos perros carea-, de su hermano y de un compañero jubilado -que les acompañó hasta San Cristóbal de la Cuesta- cruzó la ciudad. Habían salido a las 6 de la tarde del sábado de Aldeatejada, hicieron noche en El Zurguén y a las 4.30 de la madrugada del domingo, con la escolta de la Policía Local, entraron en la ciudad por el Puente Romano, siguieron por Canalejas, Plaza de España, María Auxiliadora y salieron por el Quinto Pino. A las once y media las ovejas descansaban ya en Negrila de la caminata y se acostumbraban al espigadero. Si todo va según lo previsto, allí permanecerán hasta noviembre. Eladio irá y volverá desde Aldeatejada para sacarlas porque en Negrilla no tiene cercados. Después de la caminata, hasta casi las 10 de la noche no se fue a descansar a Aldeatejada. “Esto es sacrificado”, dice.