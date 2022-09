El presidente de Ferduero: “Sacaron agua de Santa Teresa sin que supiéramos nada nadie”

El presidente de la Asociación de Comunidades de Regantes de la Cuenca del Duero -FERDUERO-, Ángel González Quintanilla, cree que ahora lo que intenta hacer el Ministerio para la Transición Ecológica es “ver cómo apagan el fuego. La cuestión -añadió- es que se tomen otras medidas y se consiga que ese convenio se rectifique”. “Necesitamos más embalses, más regulaciones, recrecimientos como el de Santa Teresa pero hacen oídos sordos a todo. ¿Qué hay que hacer? ¿Lo que dicen los ecologistas? Y luego, ¿qué comemos?”.

González Quintanilla advirtió de que el 30 de septiembre acaba el año hidrológico “y a partir de entonces no van a poder sacar ni un litro más de agua de ellos. Que no toquen los embalses nuestros”, señaló el presidente de Ferduero, en relación a los destinados para el riego, como Riaño y Porma. Indicó que son los usuarios los que han pagado la construcción de estos embalses -que no es el caso del de Almendra-. “Han sacado 54 millones de metros cúbicos de agua de Santa Teresa y es una obra amortizada por los usuarios: el Gobierno adelantó el dinero y luego tienes 50 años para amortizarlo. No puede ser que los regantes hayan amortizado el coste de la obra y los intereses y luego el agua se destine a otra cosa diferente a la que para lo que lo has creado”, dijo.

En relación a la razón por la que ha salido esa cantidad de agua del embalse de Santa Teresa, el presidente de los regantes indicó que “ahí el problema fue que sacaron agua sin saber nada nadie. Luego cuando se protestó dejaron de sacar de ahí e hicieron la obra de Almendra”.

Ferduero no tiene fecha de más movilizaciones pero está en contacto con la federación nacional porque está sobre la mesa la reivindicación de las dos tarifas eléctricas y también la reducción del IVA del riego. “No vamos a ser capaces de regar porque el coste energético es enorme”, advirtió.