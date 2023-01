El Plan Hidrológico del Duero sale adelante y deja fuera recrecer Santa Teresa

El Gobierno aprobó este martes el Plan Hidrológico del Duero 2022-2027 que finalmente no incluye el recrecido del embalse de Santa Teresa, que era la principal reivindicación de los regantes salmantinos y que contaba con el apoyo de la Junta de Castilla y León y de la Diputación de Salamanca. Finalmente el Plan salió adelante sin atender ninguna de las alegaciones de los regantes y al no contemplar aumentar la capacidad de Santa Teresa complica la ampliación del regadío de La Armuña y llegar hasta esas 40.000 hectáreas que contemplaba el proyecto inicial. De momento lo que contempla el Plan Hidrológico del Duero aprobado ayer es convertir al regadío 12.000 hectáreas más de La Armuña -que se sumarían a las alrededor de 6.400 actuales- aunque los regantes habían solicitado que fueran 16.000.

Fuentes de los regantes señalaron que el problema de no recrecer Santa Teresa está en que es imposible ahora almacenar los 496 hectómetros cúbicos que tiene de capacidad, por la necesidad de resguardo bien porque hay nieve en la Sierra o posibilidad de tormentas. Mantienen que recrecer permitiría aprovechar la capacidad que tiene en realidad. En la tarde de ayer tenía casi 393 hectómetros cúbicos pero la Confederación Hidrográfica del Duero había soltado casi 1 hectómetro hasta ese momento para mantener ese nivel de seguridad.

Este martes, el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, Gerardo Dueñas, pidió ayer en Valladolid, según recoge Europa Press, volver “lo antes posible” a planes hidrológicos que permitan “una mayor capacidad de regulación de cuenca” y aludió a los recientes desbordamientos de algunos ríos. En relación al Plan Hidrológico del Duero señaló que “seguimos estando en contra”. “Ahorro y eficiencia energética -añadió- pero necesitamos más agua y eso nos lo tiene que marcar ese plan hidrológico que ahora mismo no es el que nos interesa ni el que interesa al sector en Castilla y León”.

La Confederación Hidrográfica del Duero -CHD- indicó que el Plan da respuesta a los desafíos del cambio climático, como los fenómenos extremos y las sequías e inundaciones. Señaló, en comunicado de prensa, que establece más de 6.500 medidas dotadas con una inversión de 22.844 millones de euros, de ellos casi 8.300 a cargo de comunidades; más de 2.300 financiadas por la Administración local; y el 6,7%, por agentes financiadores.

El Plan Hidrológico del Duero había sido rechazado por la mayoría del Consejo del Agua.