El lamento de otro ganadero salmantino: “Me voy a quedar sin vacas, dinero, capital, ilusión...”

Raúl Rodríguez Revesado tenía su explotación limpia de tuberculosis bovina desde 2020 pero a partir del pasado 11 de noviembre ha tenido que sacrificar 41 animales limusines puros.

¿Cuándo empieza su odisea?

—Ese día mando a sacrificar una vaca a Galicia y me inmovilizan. Me entero cuando voy a hacer una guía para animales que había vendido y en la unidad de Ledesma me notifican que no puedo mover nada. Les digo que si vamos a sanear, que sea urgente, para atajar el problema cuanto antes. Me dan 90 días y consigo que me lo adelanten a 45. Me hacen gamma y me salen 21 animales mayores. Yo no sé de dónde ha venido, qué ha pasado. No he movido ningún animal, todo correcto, es una explotación bastante aislada. No consigo que nadie me dé explicaciones, ni la directora general, ni la jefa de Sanidad Animal, solo en la unidad de Ledesma.

¿Y en el segundo saneamiento?

—Me marcan 20 animales, 18 en gamma y han tocado los cinco lotes de la finca. Salieron 3 becerros chiquitos que había metido a cebar. Estaban en otro lote distinto al de las vacas. Habían sido ya separados, no habían estado juntos y además no estaban en una parte común de la finca.

¿Y ahora?

—El tercer saneamiento me lo harán en junio y no sé qué pasará. Mientras en la finca me entra el lobo, bichos... que tienen más derechos que nosotros. Al final de 100 vacas que tenía de genética, apenas me quedan. Y de esta me voy a quedar sin vacas, dinero, capital e ilusión. Yo lo que quiero es que si me matan vacas de 3.000 o 5.000 euros, que las hay, se queden con el valor de la carne, que hagan con ella lo que quieran, pero que paguen el valor de la vaca. Porque si me quitan 2.000 o 3.000 por cada una, ¿cuántas vacas compro con ese dinero? Mi explotación ya no es viable cuando las últimas becerras que compré las pagué a 4.000 y pico euros. Tenía los novillos vendidos y eran 6.600 euros los dos que con IVA son 7.000 y pico. Esos los tuve que sacrificar y recibí 4.200. No pido subvenciones, solo que me paguen lo que cuestan.

¿Había comprado ganado?

—Me salió el 11 y días después fue cuando tuvo que pedir permiso para descargar un toro de Francia.