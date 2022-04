El francés que dejó París para ser ganadero en Salamanca

Empezaron con 48 novillas y ahora mismo tiene 35 madres de una ganadería “autosuficiente”. “Es una raza que me gusta porque anda mucho, es de cascos negros, y se ha adaptado muy bien al calor y al frío, no deja de venir de Pirineos”, cuenta.

Cristian Lanchas era carpintero en París, llevaba 17 años en este oficio y un día decidió dejar su trabajo y cambiar radicalmente su vida: quiso cumplir su sueño de vivir en el medio rural y ser ganadero, a pesar de que entonces no tenía ni idea de campo y sabía que le iba a tocar aprender sobre la marcha.

‘En Francia dan más facilidades a los jóvenes, por ejemplo con los derechos’

Ahora produce el pienso que consumen y vive del mercado que tiene esta raza con destino hacia otras explotaciones, sobre todo de Cataluña o Andalucía. Aquí en Salamanca le vendió vacas a un ganadero de Guijuelo, 10 novillas, y a otro de su pueblo, que ya las quitó al jubilarse. Según el censo de la Junta, en Salamanca hay solo en torno a 80 ejemplares de raza gascona. Cristian no conoce a ninguno que tenga en Salamanca una explotación solo con esta raza, aunque en España hay unos 5.000 ejemplares. Él atribuye que aquí sea una desconocida en parte a ‘conversaciones de bar’, en las que no se habla bien de la gascona. “Yo estoy muy contento -dice- y al final ves que otros han probado muchas razas y al final tienen una mezcla”.

Aunque está encantado con el paso que dio en su día, Cristian ahora cree que después de las dificultades que se ha encontrado, si volviera hacia atrás quizás habría sido mejor establecerse en el sur de Francia, porque le parece que habría sido más fácil empezar. Aquí no tuvo dificultades con el idioma, porque hablaba español; ni tampoco por ser francés, porque tiene doble nacionalidad. ‘En Francia dan más facilidades a los ganaderos, por ejemplo, con los derechos. Aquí son muy difíciles de conseguir. Haces un proyecto y te dan dinero pero ya cuando esté acabado y no sabes cuándo lo recibirás’ y es difícil conseguir tierras porque ‘muchas están en manos de jubilados’, explica. Ahora quiere construir un centro ecuestre y se encuentra con la dificultad de que ‘de una oficina te mandan a otra’.

Se vino por el clima porque no llueve tanto como en París; para huir de atascos, de tanta gente y disfrutar de calidad de vida y de ser su propio jefe. “Me gusta París pero no me arrepiento de haber venido”, dice el irreductible galo.