El clamor del campo salmantino ante la sequía: “Grano se puede coger, pero no paja”

La cosecha afronta un momento decisivo, con temperaturas de casi 30 grados anunciadas para el final de esta semana, que vienen después de un abril muy seco. Tres agricultores: Hermógenes Terradillos, de El Campo de Peñaranda; Miguel Tejada, con parcelas en Pedrosillo de Alba y Aldeaseca de Alba; y Francisco Sánchez, de Coca de Alba, muestran cómo están sus cultivos y cómo ven que pueden evolucionar. Ninguno se muestra optimista pero, sin duda, el que se muestra más preocupado es Miguel Tejada.

“Ni siquiera aunque lloviera ahora -dice- cosecharíamos el 50% de la producción esperada y encima en el año en el que más gastos hemos tenido por hectárea porque están entre los 500 y 900 euros. Si lloviera, queda un mes y mayo es decisivo, a lo mejor podemos coger los 2.000-2.200 kilos y libramos gastos. Yo ahora me doy por conforme si llueve en mayo y puedo recoger lo que he tirado”, dice, “porque si no es así las pérdidas pueden ser muy grandes”. Miguel tiene 300 hectáreas cultivadas.

Hermógenes Terradillos, agricultor de El Campo de Peñaranda, coincide con Miguel en que aún en las mejores circunstancias, que serían que en mayo lloviera y las temperaturas fueran bajas, “sería media cosecha de un año normal”. Ve muchas diferencias entre parcelas y apunta que el peor terreno “está muy mal” y es en lo bueno en lo que se llegaría a esa media cosecha. Las parcelas de ecológico “al tener menos nitrógeno” las ve “aceptables”, salvo las algarrobas que, señala, “están floreciendo y necesitarían más agua”. “Pinta muy mal y con los costes de producción en agricultura convencional, esto es una ruina”.

Francisco Sánchez también coincide en que hay variedad en las parcelas, “de todo un poco”, aunque, señala, “predomina lo que está mal. Necesitan agua”, dice. Considera que los que peor están son los cultivos de cebada, trigo y colza. En cuanto a los guisantes, que los cultiva desde hace unos años, apunta que al menos de momento van bien.