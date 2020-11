El cereal, el único que se salva en Salamanca tras el cierre de la hostelería

El fin de año se presenta tremendo para la mayoría de los sectores ganaderos, según se desprendía ayer tras la finalización de cada una de las mesas. Bajaron los lechazos, pero también los tostones, las vacas por sus chuletones y lomos, también el cerdo ibérico... El cierre de la hostelería por la pandemia o su funcionamiento a tiempo parcial y el anuncio de la no Navidad volvió a golpear ayer en la Lonja de Salamanca duramente a todos aquellos productos que tienen su consumo vinculado a bares o restaurantes.

Es el caso del jamón ibérico o la paleta, en oferta ahora en numerosos establecimientos comerciales cuando los industriales deberían vivir su tradicional agosto, con su reflejo en la mesa de despiece: este lunes, como ya es norma, volvió a bajar el precio de estas piezas y ya un jamón ibérico fresco cotiza 1,44 euros kilo por debajo del precio que tenía hace tan solo dos meses: con el descenso de ayer está a 2,61/2,81 y el pasado 21 de septiembre, a 4,05/4,55. Del precio que tenía hace un año casi mejor ni hablar porque cotizaba a 5,12/5,62.

Pero el drama del ibérico no acaba ahí porque el cebo de campo sigue bajando y ya ha perdido 14 céntimos el de campo desde hace solo dos meses y 11 el de cebo. Y los tostones, que parecía que no podían bajar más, se compran ya por 11 euros en las explotaciones, cuando hace un año no bajaban de 32.