El aviso de un ganadero salmantino: “Cuando el perro se hace viejo no lo matas, dejas que haga su vida”

Hace 16 años que Ismael Gómez y su mujer, Mónica, dejaron sus trabajos en Madrid y se establecieron en Lagunilla, un pueblo del que se enamoraron un día que hicieron una ruta senderista. Sin saber de campo, y con mucho esfuerzo, se convirtieron en ganaderos. Ismael reconoce que es feliz pero le preocupa el futuro con leyes como la de Bienestar Animal, que el Gobierno espera aprobar antes de 2023.

¿Por qué le preocupa la Ley?

—Tengo 9 mastines y jamás se separan de las ovejas y eso es por genética y trabajo de años. Si te obligan a castrar a las perras, ¿cómo crío cuando se trata de un trabajo de selección? ¿Pago 2.000 euros por mastines que no han estado nunca con las ovejas? Eso no puede ser.

Si sale adelante según el proyecto, los perros llevarán GPS...

—¿Quién lo costea? Si van con la protección del lobo, tienen que dejar que nos defendamos y el mastín es el único arma. Me obligan a tener mastines y a mí me encanta porque no entiendo las ovejas sin mastines. Pero si tienes que pagar seguros, vacuna, alimentación, veterinario y ahora GPS... No puedes. Debería ser la Administración quien corriera con ese gasto por tener lobo.

El PSOE pide sacar de la Ley a perros de ganadería y cazadores y Podemos se niega. Parte de la sociedad dice que cuando no vale un perro de trabajo, se mata.

—Eso es absurdo y una mentira. A un perro que ha dado la vida por mí, que me garantiza el pan, matarlo cuando no puede trabajar es mezquino. Y los compañeros que conozco piensan igual. Pasas con él todos los días, son tus manos. A los 7 años querían jubilarlos y no se dan cuenta de que las ovejas son la vida de este animal y la mayor salvajada que puedes hacer es apartarle de ellas. Yo cuando veo que va mayor, 8 o 9 años, lo dejo en la nave para que no venga y el animal hace lo que sea por salir y estar con las ovejas, por instinto. Y decían que pretendían que se dieran en adopción. ¿A un animal libre le metes en un piso? Cuando se hace viejo, no lo matas, dejas que haga su vida y punto. ¿Cómo lo vas a matar? No lo sacrificas pero no vale para trabajar y tienes jóvenes como relevo pero hasta los 2 años no valen y tienes a todos. Si nos obligan al GPS, ¿10 euros más al mes por cada uno?

¿Qué le diría a los que dicen que un perro no es feliz trabajando?

—Muy sencillo, que yo viví en Madrid en una zona con espacios verdes y hacía el sacrificio de bajar a perros que tenía tres veces al día y sus 2 horas. Ahora que convivo con ellos en el campo veo que no hay color por muy bien que cuidase en Madrid a los perros. Es que ves que al mastín le tienes un sitio para que cuando llueva se resguarde y vas y le encuentras fuera vigilando y a las ovejas, en la nave. Pensamos que lo bueno para el perro es el chubasquero y ese es el fallo de esta Ley, que trata de humanizar al animal.