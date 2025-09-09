Eficiencia y calidad en las instalaciones profesionales para el campo

EÑE Salamanca Martes, 9 de septiembre 2025, 05:30 Compartir

Román e Hijos Dirección Camino Pradohorno, s/n, 37319, Cantaracillo, Salamanca

Teléfono 923540308

Página web www.romanehijos.com

Su amplia experiencia en el sector, en el que son unos veteranos con 35 años de experiencia, hace que Roman e Hijos sean un referente de primer nivel a la hora de abordar proyectos agroganaderos y estructuras metálicas.

Están capacitados para hacer frente a proyectos de gran tamaño, bien se trate de construcción de grandes naves y estructuras de metal destinadas a guardar animales, graneros, todo tipo de grandes armazones, e incluso rejas y vallado de fincas para los sectores profesionales del campo y la ganadería y lo hacen siempre respetando plazos y calidades, y aportando todo tipo de soluciones técnicas a cada uno de ellos de forma personalizada y asesorando a cada cliente. Suman experiencia, eficiencia y calidad, algo de lo que se beneficia el sector del campo puesto que su consolidada trayectoria y el conocimiento que tienen de su sector les permite llevar a cabo cualquier tipo de proyecto adaptándose siempre a las necesidades de cada cliente.

Desde su sede, el equipo de profesionales trabaja en toda la provincia, así como en otras limítrofes como Ávila, Zamora o Valladolid. Además, disponen de los medios necesarios para realizar y suministrar los trabajos solicitados a cualquier punto del país. Respeto absoluto a los plazos y las calidades en cada trabajo, y aportar todo tipo de soluciones técnicas a cada uno de ellos de forma personalizada y asesorando a cada cliente es otra de las características que siempre aplican en cada uno de los encargos que reciben para su ejecución.

Además de las grandes estructuras, en Román e Hijos trabajan otros aspectos de la carpintería metálica y cerrajería ofreciendo servicios de lo más variado con lo cual su atención al cliente es integral.

Así, son capaces de abordar con total eficiencia proyectos como naves pequeñas e incluso trabajos de cerrajería y forja para particulares y con materiales como hierro o incluso aluminio. Un trabajo que ejecutan adaptándose a las necesidades de cada cliente y de forma siempre totalmente personalizada.

Entre los trabajos que son capaces de realizar en hierro hay elementos tales como barandillas, escaleras de caracol y de emergencia, puertas de forja para entrada a vivienda, rejas y vallado de fincas.

Asimismo, abordan con eficacia otros encargos en aluminio como son por ejemplo ventanas, puertas, cerramientos de porches y terrazas con diseños, tanto modernos como clásicos e incluso con colores variados, marquesinas, escaparates y mamparas.

Otra de sus especialidades más destacadas son los canalones sin soldadura hechos a medida y fabricados en el lugar de su instalación final. Esta característica supone que al no tener soldaduras ofrezcan una mayor seguridad ante el riesgo de fugas.