¿Cuántos lobos hay en Las Arribes? Los últimos ataques hacen pensar que hay más de los que se creen

El lobo dejó en Mieza dos ovejas muertas y dos heridas con mordeduras “profundas y certeras en el cuello”. El ganadero, José Manuel Martín, de 24 años, se encontraba el triste espectáculo ayer por la mañana en una finca que tiene a unos dos kilómetros del pueblo y donde guardaba 27 de sus ovejas de raza assaf porque no estaban dando leche. Al llegar se encontró a uno de los animales junto a la puerta, como si hubiera intentado huir, y a otra oveja ahogada. Los dos animales muertos tenían solo comidos los cuartos traseros y uno de los heridos probablemente no se salve. Las ovejas no estaban vigiladas por perro y parte del rebaño, asustado, había escapado. Al resto se lo encontró José Manuel “revuelto”.

La patrulla confirmó que era lobo pero no aclaró si el mismo que atacó en Saldeana (a unos 20 kilómetros de Mieza), Barreras y Villasbuenas -con tres ataques desde este jueves-. También los ganaderos dudan de que se trate del mismo ejemplar porque les sorprende que no atacara animales de otros pueblos en su camino hasta Mieza y se inclinan más porque este ejemplar venga desde Portugal. La Junta sigue vigilando porque tiene autorización para abatir un ejemplar en Arribes.