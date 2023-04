Día sin restricciones por lengua azul y a partir de este jueves, más facilidad de la esperada

Las restricciones por la lengua azul no empiezan este miércoles hasta las 12 de la noche por lo que los ganaderos podrán mover su ganado hasta esa hora sin vacunar.

A partir de las 12 de la noche, podrá llevarse ganado sin vacunar al matadero y desde cualquier tipo de explotación, de producción, reproducción, trato, cebo. No será necesario que los animales estén vacunados, ni la explotación. Si se exigirá un certificado que refleje que los animales no tienen signos clínicos de la enfermedad y el vehículo debe ir desinsectado: el certificado deberá estar en el momento de salida del ganado, no necesariamente al hacer la guía.

En cuanto a vida, se exige que el ganado esté vacunado y el camión, desinsectado.

En relación al mercado de ganados, no será necesario desinsectar allí los camiones, pueden ir, como ahora, al centro más cercano una vez que descarguen el ganado.

Y en plazas de toros, el ganado debe ir desinsectado y los sobreros, volver antes de 7 días