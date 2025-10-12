Detectados más casos de dermatosis contagiosa y se extiende la búsqueda

Susana Magdaleno Salamanca Domingo, 12 de octubre 2025, 18:52 Comenta Compartir

Los casos de dermatosis nodular contagiosa, enfermedad vírica que afecta al ganado vacuno aunque no es contagiosa para las personas, subieron esta semana y aumentó su búsqueda para controlar cuanto antes esta enfermedad y frenar su propagación. De momento, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha confirmado cinco hasta este sábado, todos en Cataluña y en la misma comarca de Alt Emporda: dos de ellos en el municipio de Castelló d' Empúries, otros dos en Peralada y el último, en Pedret i Marzà. El primero de ellos afectó a 123 animales; el segundo, a 270 cabezas; el tercero, a una explotación de 262 vacas; el cuarto se localizó en una granja con 8 reses (tres resultaron afectadas) y el quinto, en otra de 25 (dos positivas).

En todos los casos se aplica el protocolo, que pasa por el sacrificio de los animales de la explotación, y en Cataluña se ha puesto en marcha la vacunación de emergencia, con la previsión de vacunar todas las explotaciones de vacuno y búfalos de agua situadas en la zona de restricción de 50 kilómetros alrededor de los focos: la zona incluye 93.000 animales y 800 granjas de vacuno.

Según informa el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, se trata de una vacuna viva atenuada, y defiende su eficacia contrastada por su aplicación en otros países de la Unión Europea, como Francia, Italia y otros en la zona de los Balcanes. La dermatosis nodular contagiosa es una enfermedad vírica producida por un virus de la familia Poxviridae, género Capripoxvirus, que se caracteriza, entre otros aspectos, por fiebre, nódulos en la piel, en membranas mucosas y órganos internos. Puede causar reducción temporal en producción de leche, afectar a fertilidad y provocar la muerte del ganado. Según la Organización Mundial en Sanidad Animal (OMSA), la tasa de morbilidad varía entre el 10 y el 20 %, y la de mortalidad, del 1-5 %. La enfermedad se transmite principalmente a través de mosquitos, moscas... y también por contacto directo de los animales infectados.

El Ministerio de Agricultura está en contacto con comunidades autónomas, con las que mantiene reuniones de coordinación, y la Junta de Castilla y León ha anunciado que tiene previsto reunirse con las organizaciones profesionales agrarias en próximos días para informarles de la situación y de protocolos aplicados.

En Cantabria, la consejera de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Alimentación, María Jesús Susinos, se ha puesto en contacto con 13 ganaderías cántabras que participaron recientemente en el concurso nacional de raza frisona celebrado en Gijón para informarles de que el brote detectado en Girona afecta a otras que asistieron. El Gobierno cántabro ha puesto en cuarentena preventiva a estas 13 explotaciones hasta el próximo día 20 y ha anunciado a sus propietarios que los servicios veterinarios oficiales visitarán sus instalaciones. En el citado concurso nacinacional se inscribieron 297 animales procedentes de 64 ganaderías de 7 comunidades autónomas: Asturias, Cantabria, Castilla y León, Cataluña, Galicia, Navarra y País Vasco.La dermartosis nodular contagiosa es una enfermedad de declaración obligatoria de categoría A y eso obliga a un plan de erradicación. Además, el Gobierno cántabro ha insistido a los ganaderos en que está prohibida la administración de vacunas no autorizadas o emprender campañas privadas de vacunación: es el Ministerio, ha resaltado, quien autoriza la compra y la aplicacion de la vacuna, con el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento.

En Francia, 63 municipios situados en el este de Saboya y Alta Saboya han dejado de estar sujetos a la zona de vigilancia de la dermatosis nodular. Este cambio de estatus permite trasladar ganado de estos 63 municipios a todo el territorio nacional libre de la enfermedad, bajo ciertas condiciones. La decisión se produce después de que no se detectaran casos en la zona desde el 6 de septiembre. Las restricciones se remontan al 22 de julio. Italia es también otro país con focos de esta enfermedad.