¿Con o sin cuernos? El debate entre qué tipo de genética elegir esta servido entre lo clásico o lo moderno

En la foto, se puede ver la forma que le queda al limusín. Es una tendencia que está muy de moda.

Lunes, 8 de septiembre 2025

En el mundo de la ganadería charolesa y limusina, uno de los temas que despierta gran debate en la actualidad es la elección entre animales con cuernos o sin ellos. La cuestión, lejos de ser anecdótica, refleja un cambio de tendencias en la cría y selección de estas prestigiosas razas bovinas, que cuentan con una larga trayectoria en España y un peso muy destacado en certámenes y concursos ganaderos. Cada vez es mayor la inclinación hacia el ganado sin cuernos.

Por un lado, los ganaderos tradicionales defienden el mantenimiento de los ejemplares con cuernos, al considerarlos parte de la identidad histórica y genética de estas razas. Argumentan que la presencia de cuernos forma parte de la morfología clásica, valorada durante décadas en los concursos y certámenes, y que mantener esta característica ayuda a conservar la pureza y autenticidad del ganado.

Ampliar Dos charolés sin cuernos comen en un abrevadero. Se aprecia que lo pueden hacer de una manera más cómoda al no tener cuernos.

En el otro extremo se encuentran los profesionales más innovadores, que prefieren los animales sin cuernos. Algunos técnicos de selección genética destacan las ventajas prácticas de estos ejemplares, conocidos como polled. Entre los beneficios señalados se encuentran una mayor seguridad en el manejo diario —tanto para los propios ganaderos como para el resto del rebaño—, así como una reducción en los costes y en el estrés derivados del descornado, una práctica habitual en muchas explotaciones para evitar accidentes.

La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Charolés y la de Limusín reconocen que el debate está abierto y que existen argumentos sólidos en ambas posturas. Aun así, en la feria de Salamanca todavía pueden verse ejemplares de ambas razas —charolesa y limusina— que compiten con cornamenta.

En Salamaq, quienes quieran contemplar vacas o toros de grandes cuernos pueden hacerlo en la nave de autóctonas, donde se exhiben ejemplares impresionantes, como la raza sanabresa.