Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
En la foto, se puede ver la forma que le queda al limusín. Es una tendencia que está muy de moda. FOTOS: ALMEIDA

¿Con o sin cuernos?

El debate entre qué tipo de genética elegir esta servido entre lo clásico o lo moderno

M. B.

Salamanca

Lunes, 8 de septiembre 2025, 18:20

En el mundo de la ganadería charolesa y limusina, uno de los temas que despierta gran debate en la actualidad es la elección entre animales con cuernos o sin ellos. La cuestión, lejos de ser anecdótica, refleja un cambio de tendencias en la cría y selección de estas prestigiosas razas bovinas, que cuentan con una larga trayectoria en España y un peso muy destacado en certámenes y concursos ganaderos. Cada vez es mayor la inclinación hacia el ganado sin cuernos.

Por un lado, los ganaderos tradicionales defienden el mantenimiento de los ejemplares con cuernos, al considerarlos parte de la identidad histórica y genética de estas razas. Argumentan que la presencia de cuernos forma parte de la morfología clásica, valorada durante décadas en los concursos y certámenes, y que mantener esta característica ayuda a conservar la pureza y autenticidad del ganado.

Dos charolés sin cuernos comen en un abrevadero. Se aprecia que lo pueden hacer de una manera más cómoda al no tener cuernos.

En el otro extremo se encuentran los profesionales más innovadores, que prefieren los animales sin cuernos. Algunos técnicos de selección genética destacan las ventajas prácticas de estos ejemplares, conocidos como polled. Entre los beneficios señalados se encuentran una mayor seguridad en el manejo diario —tanto para los propios ganaderos como para el resto del rebaño—, así como una reducción en los costes y en el estrés derivados del descornado, una práctica habitual en muchas explotaciones para evitar accidentes.

La Asociación Nacional de Criadores de Ganado Charolés y la de Limusín reconocen que el debate está abierto y que existen argumentos sólidos en ambas posturas. Aun así, en la feria de Salamanca todavía pueden verse ejemplares de ambas razas —charolesa y limusina— que compiten con cornamenta.

En Salamaq, quienes quieran contemplar vacas o toros de grandes cuernos pueden hacerlo en la nave de autóctonas, donde se exhiben ejemplares impresionantes, como la raza sanabresa.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Accidente de un ganadero con una vaca
  2. 2 Un problema de salud obliga a Rosario Flores a cancelar su concierto en Salamanca
  3. 3 Se jubila un histórico de la hostelería salmantina: «Más que clientes tengo amigos»
  4. 4 Accidente laboral en Frades de la Sierra: un joven cae desde dos pisos mientras trabajaba en unos canalones
  5. 5 Los actores y músicos de las Ferias se preparan para sus actuaciones con la gastronomía salmantina
  6. 6 Consulta el programa de las Fiestas de Salamanca para este lunes 8 de septiembre
  7. 7 Agredido un joven de 36 años en plena Plaza Mayor
  8. 8 Qué ha ocurrido este domingo 7 de septiembre en Salamanca
  9. 9 Las mutuas refuerzan el control de las bajas con detectives privados
  10. 10 Detenido un toxicómano en Pizarrales tras agredir otra vez a su madre viuda para sacarle dinero: «Ahora la casa también es mía»

Publicidad

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para registrados.

Comentar es una ventaja exclusiva para registrados

¿Ya eres registrado?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lagacetadesalamanca ¿Con o sin cuernos?

¿Con o sin cuernos?