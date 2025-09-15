Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Trabajos de Cubiertas y Cerramientos Hernández, en naves agrícolas y cebaderos de vacuno. FOTOS: EÑE
Cubiertas y cerramientos en manos de los mejores expertos

La profesionalidad de Cubiertas y Cerramientos Hernández hace de la empresa un líder en su sector y una referencia indiscutible en la calidad del trabajo

EÑE

Salamanca

Lunes, 15 de septiembre 2025, 05:30

Cubiertas y Cerramientos Hernández

Cubiertas y Cerramientos Hernández

  • Dirección Santa Marta de Tormes (Salamanca)

  • Teléfono de contacto 923021007

  • Página web www.cubiertashernandez.es

El equipo profesional de Cubiertas y Cerramientos Hernández ofrecen a cada uno de sus clientes siempre soluciones a medida en instalación y rehabilitación de cubiertas o cerramientos.

Con más de diez años de experiencia en el sector, la empresa salmantina Cubiertas y Cerramientos Hernández trabaja actualmente en naves industriales, agrícolas y ganaderas, sobre todo, situadas en Castilla y León.

Actualmente, la empresa se encuentra realizando trabajos en nuestra Comunidad Autónoma, destacando los que están desarrollando, por ejemplo, en localidades como el municipio de Serrada, Vega de Ruiponce, Coreses, Almazán, etc, además de trabajos de sustitución de las cubiertas en las naves con amianto de la provincia.

Pero en Cubiertas y Cerramientos Hernández también llevan a cabo trabajos en otra comunidades autónomas.

Cabe recordar que la empresa emplea para sus trabajos de montaje materiales como son, por ejemplo, el panel sándwich, fibrocemento, policarbonatos, chapa o panel lana de roca.

Por todo ello, la profesionalidad, la calidad y durabilidad de sus trabajos les han convertido en un referente en su sector.

No obstante, desde Cubiertas Hernández destacan como factor clave y determinante la fidelización del cliente.

Asimismo, están capacitados para llevar a cabo reparaciones en cubiertas, encargada por particulares, incluso empleando sistemas de policarbonatos haciendo la sustitución de las piezas deterioradas. Los profesionales de la empresa están a disposición de los interesados para realizar presupuestos e incluso están disponibles los formularios para esta solicitud en la propia web de la empresa con el fin de agilizar el proceso.

