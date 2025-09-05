Una cooperativa sólida y en la que los agricultores confían

EÑE Salamanca Viernes, 5 de septiembre 2025, 05:00 Compartir

La buenísima cosecha de cereales de este año se ha dejado sentir también en la cooperativa Tierra Charra- La Moraña, que es una entidad de primer grado perteneciente al Grupo AN. Tal como indica su presidente, Julián Juanes: «tras la cosecha hemos notado como crecía la confianza en nosotros por parte de los agricultores y hemos crecido con medio centenar de nuevos asociados. Hemos alcanzado los cuatrocientos y las incorporaciones las hemos notado sobretodo en la comarca de La Armuña, aunque se han unido profesionales de todas nuestras zonas de influencia e incluso noa han llegado nuevos socios incluso desde la vecina Zamora».

Estas incorporaciones, «son una alegría porque la gente ante la buena cosecha, y las dificultades para comercializarla, ha confiando en nosotros. Esto nos empuja a seguir trabajando con ahínco», recalcó el presidente. El potente empuje de los asociados también hace que tengan más claro y determinado el crecimiento de las instalaciones.

«Llevábamos tiempo pensando en la ampliación de las instalaciones que tenemos en la comarca de La Armuña, concretamente en la localidad de La Vellés, y el crecimiento más destacado que hemos tenido ha sido en esa zona con lo cual el siguiente reto que se va a abordar es la ampliación de estas instalaciones. Esa labor la emprenderemos tras la ejecución del secadero de maíz que está previsto en Poveda de las Cinta. En esta obra ya está listo el proyecto y en cuanto tengamos la licencias se ejecutará», concluyó Julián Juanes.

No solo de rendimiento y negocio hace balance el presidente, sino también de la parte social de la cooperativa, «en la memoria de los cooperativistas está la reciente pérdida que hemos sufrido de uno de los colaboradores en las instalaciones de Calzada de Valdunciel dedicadas al almacenaje de girasol. En la siguiente campaña todos añoraremos a Andrés». Para aquellos que visiten Salamaq 2025, el stand de la cooperativa será un punto de encuentro imprescindible. Cabe recordar que la cooperativa surgió en 2013 cuando un grupo de agricultores de Peñaranda y La Armuña pusieron en marcha la cooperativa con una veintena de asociados. Más tarde llegó la expansión a Ávila y otras zonas como Madrigal de las Altas Torres y La Moraña, algo a lo que se ha sumado recientemente la apertura de un almacén en Las Berlanas, junto a Ávila. La cooperativa gestiona para sus socios desde cereales hasta leguminosas, pasando por suministro de abonos, semillas y selección de semillas, seguros e incluso gasoil y dispone de dos camiones propios de reparto. Cabe que resaltar que el Grupo AN gestiona un total de 55 gasolineras en todo el país de las que una está en Salamanca y otra en Ávila.

Cooperativa Tierra-La Moraña (Grupo AN)

Camino del Villar, kilómetro 1, Peñaranda, 37300

Teléfono: 923543663

www.grupoan.com