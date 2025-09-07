Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Vista aérea del Centro de Transportes de Salamanca.
El Centro de Transportes de Salamanca acelera su transformación

El Centro de Transportes de Salamanca acelera su transformación para situarse a la vanguardia del sector logístico en España y ya han comenzado las obras para los puntos de recarga eléctrica para camiones

EÑE

Salamanca

Domingo, 7 de septiembre 2025, 05:30

Cetramesa

  • Dirección Carretera de Salamanca-Vitigudino, kilómetro 0,7, 37009, Salamanca

  • Teléfono 923330500

  • Página web www.cetramesa.es

Ubicado en un enclave estratégico de la ruta que conecta Portugal con el resto de Europa, este espacio se ha consolidado como un referente para los profesionales del transporte por carretera gracias a su combinación de seguridad, servicios y apuesta por la sostenibilidad.

La última gran novedad es el inicio de las obras para dotar al recinto de dos puntos de recarga eléctrica destinados a camiones, una infraestructura pionera en la región que convertirá al Centro en líder en el suministro de energía para vehículos pesados eléctricos, reforzando su compromiso con la reducción de emisiones de CO₂ y la transición hacia una movilidad más limpia.

Este paso sitúa a Salamanca en el mapa europeo de la logística verde, con instalaciones que responden a los desafíos del futuro.

Pero las mejoras no se quedan ahí. A lo largo de los próximos días está previsto el arranque de la construcción de un nuevo edificio de servicios dirigido a chóferes y transportistas.

Se trata de un espacio pensado para mejorar la calidad de vida de los profesionales que cada día recorren miles de kilómetros y necesitan un lugar donde reponer fuerzas. El proyecto contempla una sala de descanso abierta las 24 horas, duchas, lavandería y otros servicios básicos que aportarán comodidad y bienestar a los usuarios.

Esta iniciativa responde a la creciente demanda de dotar a los centros logísticos de infraestructuras modernas y orientadas a las personas.

Estas actuaciones se enmarcan en la remodelación integral del estacionamiento, que busca adecuarse a los más altos estándares de calidad y seguridad fijados por la Unión Europea. La vigilancia mediante cámaras de última generación, el control de accesos y la presencia permanente de personal de seguridad ya garantizan un entorno protegido para camiones y mercancías. Ahora, la apuesta pasa por sumar instalaciones más sostenibles y pensadas para quienes trabajan en la carretera.

Actualmente, el Centro de Transportes de Salamanca, gestionado por CETRAMESA, ofrece una amplia gama de servicios: cafetería, restaurante, oficinas, áreas de lavado y talleres, así como una gasolinera con precios competitivos en gasóleo, gasolina, AdBlue, gas natural licuado y comprimido. Además, cuenta con una de las mayores electrolineras de Castilla y León, equipada con cargadores rápidos y ultrarrápidos, que ya es utilizada por numerosos profesionales.

La combinación de innovación, sostenibilidad y atención al transportista ha convertido a este complejo en un nodo estratégico dentro de la Plataforma Intermodal de Salamanca, un proyecto que integra ferrocarril y carretera para favorecer una logística más competitiva y sostenible.

Con cada nueva inversión, el Centro de Transportes reafirma su papel como motor económico y referente logístico de la región, preparado para liderar la movilidad del futuro.

