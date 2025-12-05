Castilla y León amplía hasta 2027 las bonificaciones de las tasas veterinarias El Gobierno autonómico mantiene las reducciones tributarias ante el incremento de costes y su impacto en el medio rural

El Boletín Oficial de Castilla y León ha publicado este viernes la Ley 2/2025, de 1 de diciembre, por la que se prorrogan hasta los ejercicios 2026 y 2027 varias bonificaciones fiscales que afectan a las tasas veterinarias, a las licencias de caza y pesca y a la expedición de certificados de profesionalidad.

La norma, aprobada por las Cortes autonómicas y promulgada por el presidente Alfonso Fernández Mañueco, busca aliviar costes a ganaderos, cazadores, pescadores y personas en proceso de acreditación profesional.

Bonificación de tasas veterinarias

La ley prolonga dos años más la bonificación del 95% de la tasa por la prestación de servicios veterinarios, una medida que se aplicaba desde 2023 y que estaba prevista inicialmente hasta finales de 2025. El Gobierno autonómico justifica la prórroga por el «elevado coste de las materias primas», el «incremento de gastos» y la incertidumbre derivada de tensiones geopolíticas y nuevas regulaciones medioambientales, que siguen afectando a la viabilidad económica de las explotaciones ganaderas.

Prórroga de las bonificaciones de caza y pesca

También se amplía hasta 2027 la bonificación del 100% sobre las tasas de las licencias quinquenales de caza de clase A y B y de la licencia quinquenal de pesca.

La Junta señala que estas bonificaciones han tenido un impacto positivo en el medio rural, dinamizando la economía local y atrayendo a un mayor número de personas aficionadas a estas actividades.

Exención en certificados de profesionalidad

La ley extiende igualmente la exención total de la tasa por la expedición de certificados de profesionalidad, acreditaciones parciales acumulables y duplicados. Esta medida, vigente hasta diciembre de 2025 bajo la Ley 4/2024, se prolonga dos años más para seguir apoyando la formación y la inserción laboral en sectores con necesidades de personal cualificado.