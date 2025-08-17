«Si ya hay casos de lengua azul en una explotación, habrá muchos infectados en los que vacunar ya no sirve de mucho»

Susana Magdaleno Salamanca Domingo, 17 de agosto 2025, 22:12 Comenta Compartir

La enfermedad de la lengua azul es una de las grandes preocupaciones de los ganaderos, con el serotipo 3 que acaba de confirmar su presencia en Salamanca, en una explotación de Lagunilla. Christian Gortázar está considerado uno de los mayores expertos en esta enfermedad. Es licenciado en Veterinaria y doctor por la Universidad de Zaragoza, además de responsable del Grupo de Investigación en Sanidad y Biotecnología (SaBio) del Instituto de Investigación en Recursos Cinegéticos (IREC). Recientemente ha sido reconocido por su trayectoria investigadora en los Premios de Investigación e Innovación de Castilla-La Mancha.

¿Considera que es bueno vacunar frente a la enfermedad de la lengua azul o ahora mismo cree que ya se llega tarde?

—Siempre es bueno vacunar, pero es verdad que alcanzar la máxima inmunidad de los animales puede tardar hasta seis semanas después de la vacunación. Y es posible que necesiten dos dosis de la vacuna, con tres a cinco semanas de diferencia. Estando en plena temporada alta de vectores, es posible que no alcancemos una buena inmunidad antes de que comiencen los casos. Si ya hay casos en una explotación, habrá muchos animales que ya estén infectados y en los que vacunar no sirve de mucho. Pero puede ser sensato vacunar al menos a los más sensibles —la reposición— siempre que no presenten signos de enfermedad.

¿De qué serotipo cree que sería bueno vacunar?

—En lo que llevamos de 2025, se ha confirmado en España, por el Laboratorio Central Veterinario de Algete, la circulación de los serotipos 1, 3 y 8 del virus de la lengua azul. Seguramente también circulará el serotipo 4. Por ahora —la última nota del Ministerio consultada es del 12 de agosto— sólo se libra el tercio este. El serotipo 3 resulta especialmente patógeno. Una de las primeras explotaciones afectadas por el serotipo 3 en Países Bajos era mixta, con ovino y bovino de leche. Durante el brote, que duró aproximadamente dos meses y medio, la mortalidad afectó a un tercio del rebaño ovino a pesar de los cuidados veterinarios.

Los signos en ovejas incluyen hiperemia, apatía, hipersalivación y secreción nasal, erosiones y ulceraciones de las mucosas orales y nasales, edema facial, lesiones en los rodetes coronarios, cojera y muerte. La mortalidad en las zonas infectadas de los Países Bajos aumentó 4,2 veces en corderas de reposición menores de un año y 4,6 veces en ovejas mayores de un año en comparación con zonas libres de lengua azul del serotipo 3. También se observó mortalidad en cabras adultas, que fue 1,8 veces mayor que en zonas libres.

En vacas se puede observar disminución de la producción de leche, fiebre, reducción de los movimientos ruminales, conjuntivitis, costras en ollares, secreción nasal mucosa y marcha rígida. El serotipo 3 de lengua azul causó un aumento de los abortos, la mortalidad y los nacimientos prematuros en el conjunto de las explotaciones bovinas de los Países Bajos. Las pérdidas económicas ocasionadas por el serotipo 3 aún no se han cuantificado, pero podrían ascender a cientos de millones de euros.

¿Conoce si se están produciendo efectos secundarios como consecuencia de la vacunación?

—Puede haberlos, como en cualquier medicamento, pero éstos sólo se aprueban si la seguridad es alta y el balance beneficio/efectos secundarios es claramente favorable. Lo que sí puede ocurrir con alguna frecuencia es que lleguemos tarde con la vacunación. Si vacunamos un rebaño que ya está incubando los primeros casos, podemos tender a achacar los signos clínicos e incluso alguna mortalidad a efectos secundarios o a la falta de eficacia de la vacunación cuando, en realidad, lo que estamos observando es la infección natural, porque hemos llegado tarde con la prevención.

Y en cuanto a la pauta de vacunación en las explotaciones ganaderas, ¿considera que conviene romperla para priorizar la lengua azul?

—La vacunación es la herramienta más eficaz disponible para prevenir la enfermedad, minimizar el sufrimiento y reducir la propagación del virus de la lengua azul en animales expuestos. Existen varias vacunas disponibles para el serotipo 3, algunas de ellas de fabricantes españoles. Añadir una vacuna más a la pauta habitual no necesariamente supone romperla. Y entiendo que sí, que debemos priorizar la vacunación frente al serotipo 3 de la lengua azul, visto su impacto.