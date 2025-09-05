Caja Rural de Salamanca, junto a la tradición y futuro de la raza Morucha La entidad financiera apuesta por la raza Morucha junto a la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Morucha Selecta

Caja Rural de Salamanca, representada por su Ernesto Moronta, presidente, José Ignacio Juez, director general, y Carlos Marino Pérez, director comercial, ha renovado en 'Salamaq 2025' el acuerdo de colaboración con la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Morucha Selecta, representada por Luis Ángel Cabezas, presidente, y José Luis Gutiérrez, vocal de la junta directiva.

La asociación agrupa a ganaderos que crían la raza Morucha en extensivo, produciendo carne de vacuno de alta calidad. El convenio busca fomentar la mejora genética y la difusión de esta raza autóctona, cuya presencia se concentra principalmente en la provincia de Salamanca.

«Estamos muy satisfechos de renovar nuestro compromiso con la Asociación Nacional de Criadores de Ganado Vacuno de Raza Morucha Selecta. Colaboraciones como esta nos permiten apoyar a los ganaderos, dar visibilidad a la raza y contribuir a que 'alamaq 2025' sea un escaparate de referencia para el sector agropecuario», afirmó Ernesto Moronta.

Por su parte, Luis Ángel Cabezas destacó: «Este acuerdo con Caja Rural de Salamanca es muy importante para nuestra asociación. Nos permite seguir impulsando la raza Morucha Selecta, mejorar su difusión y fortalecer el trabajo de nuestros ganaderos, que cada día ponen esfuerzo y dedicación en mantener la calidad y tradición de esta raza única».

Con este acuerdo, Caja Rural de Salamanca reafirma su compromiso con la ganadería local y el desarrollo del campo charro, apoyando iniciativas que impulsan la tradición, la calidad y la sostenibilidad en el sector agropecuario.