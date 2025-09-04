Noticias 24 horas al día en Salamanca - LA GACETA de Salamanca

Banderolas con el logotipo de la entidad financiera Caja Rural en el entorno del recinto ferial donde se celebra Salamaq.
Caja Rural de Salamanca: cercanía, innovación y futuro

En 2025, la entidad financiera con mayor presencia en la provincia lidera las solicitudes de la PAC y apoya activamente al sector agrario salmantino al financiar proyectos de regadío eficiente o energías renovables

Jueves, 4 de septiembre 2025, 05:00

En un mundo en constante cambio, el campo salmantino afronta el reto de mantener sus raíces mientras avanza hacia la sostenibilidad, la digitalización y la innovación. En este camino, Caja Rural de Salamanca vuelve a estar presente en Salamaq 2025 con un mensaje claro: el campo tiene futuro, si se cultiva con compromiso, innovación y confianza.

Con más de cien años de historia, Caja Rural no es solo un banco: forma parte de la vida de nuestros pueblos. Ninguna otra entidad ha estado tan cerca de quienes trabajan la tierra y crean el futuro del campo. Su manera de hacer banca es diferente: cercana, humana y comprometida.

En 2025, Caja Rural de Salamanca volvió a demostrar su peso en el sector: gestionó 3.162 solicitudes de la PAC de las 7.908 totales presentadas en la provincia, lo que equivale a un 40 % de las tramitaciones. Además, miles de agricultores y ganaderos confiaron en su anticipo de ayudas para sostener sus explotaciones sin esperar a los pagos oficiales.

Estos resultados no son casualidad: son fruto de una confianza que se gana cada día, a pie de campo, campaña tras campaña.

La digitalización es clave, pero la confianza en el mundo rural no se construye con un simple clic. Por ello, Caja Rural de Salamanca mantiene la red de oficinas más amplia de la provincia, con el 30% de las oficinas bancarias de la provincia de Salamanca, al mismo tiempo que impulsa servicios digitales ágiles y seguros. Su App y la banca online son el complemento perfecto a la atención personal de siempre: cercana, humana y de confianza.

Para Caja Rural de Salamanca, la sostenibilidad no es un discurso, sino una apuesta real. En el último año ha financiado proyectos de regadío eficiente, energías renovables y modernización de explotaciones, contribuyendo a que el campo salmantino sea más rentable, competitivo y respetuoso con el medio ambiente.

El gran desafío del campo es garantizar el relevo generacional. Consciente de ello, Caja Rural ofrece líneas de financiación específicas para jóvenes agricultores y ganaderos, formación técnica, asesoramiento personalizado y seguros agrarios que dan seguridad frente a los riesgos climáticos.

Como afirma su presidente, Ernesto Moronta Vicente: «El desarrollo del campo necesita entidades que no solo financien, sino que comprendan». Y en esto, Caja Rural de Salamanca no tiene rival.

Caja Rural de Salamanca

Puerta Zamora, 2 - 37005 Salamanca

Teléfono: 923 12 86 00

www.cajaruralsalamanca.com

