«Buscamos incrementar los animales certificados»

La Marca de Garantía Ternera Charra, está amparada por la Junta de Castilla y León como figura de calidad que ofrece al consumidor carne fresca de vacuno producida en régimen de extensivo en las dehesas de Salamanca, Ávila y Zamora. Victor Hierro es su Director General.

Se cumplen las Bodas de Plata, ¿qué balance hacen y hacia dónde camina Ternera Charra?

–Lo primero es trasladar nuestro apoyo y solidaridad a todos los ganaderos afectados por los recientes incendios; desde la Marca de Garantía cuentan con nuestra ayuda y con las medidas de apoyo personalizadas que ya hemos puesto en marcha. El balance de estos 25 años es muy positivo: hemos logrado un crecimiento constante en el número de animales certificados como Ternera Charra, lo que nos ha convertido en la primera figura de calidad de carne de vacuno en Castilla y León y nos sitúa entre las cinco primeras a nivel nacional. Uno de los hitos más destacables ha sido la puesta en marcha de la comercialización conjunta, que nos ha permitido ofrecer a nuestros asociados —tanto ganaderos como industriales— máxima transparencia, seriedad y garantía en el proceso comercial. Estamos orgullosos del trabajo de todos nuestros asociados y de los profesionales que han pasado por la entidad, con especial mención a los ganaderos y carniceros fundadores. Miramos al futuro apostando por una mayor profesionalización en la gestión diaria, para consolidar lo que ya se ha logrado e impulsar nuevas vías que nos permitan ofrecer a la sociedad salmantina una carne de vacuno de máxima calidad, con origen en Salamanca.

¿En qué momento está el Plan Estratégico que van a desarrollar hasta 2028?

–Presentamos el plan en junio y ya hemos empezado a desarrollar las líneas de acción definidas: mejorar la comunicación interna y externa, optimizar la gestión, y poner en marcha medidas que incrementen el volumen de animales certificados y la comercialización conjunta.

¿Cuántos animales mueven anualmente?

–Nos mantenemos en cifras similares a 2024, con un ligero crecimiento: alrededor de 10. 000 animales certificados. A pesar de ello, la reducción de la cabaña ganadera nos afecta; el descenso se debe en parte a la sequía del año pasado y a la repercusión de la enfermedad hemorrágica epizoótica (EHE).

¿Qué estrategias han impulsado para que el consumidor fidelice la demanda de su carne? ¿y con la hostelería?

–Dentro del plan estratégico estamos mejorando la comunicación. Externamente, hemos puesto la gestión en manos de profesionales y empleamos canales como Instagram para llegar al consumidor final, y LinkedIn para dirigirnos al sector profesional, como la hostelería. El objetivo es que conozcan mejor la Marca de Garantía Ternera Charra.

