Básculas para pesaje de corrales de ganado

Martes, 9 de septiembre 2025

Básculas Sanz
Dirección Calle Galena, 17, Polígono de San Cristóbal, 47012, Valladolid

Teléfono de contacto 923210977

Página web www.basculassanz.es

En el corazón del sector agrícola y ganadero, Básculas Sanz se posiciona como un referente nacional en soluciones de pesaje adaptadas a las necesidades del campo. Con sede en Valladolid y décadas de experiencia, esta empresa ofrece una amplia gama de productos de alta calidad, entre los que destacan las básculas a medida para corrales de ganado.

Uno de sus productos más demandados actualmente son las jaulas de gran resistencia para el pesaje de terneros, especialmente diseñadas para entornos rurales exigentes. Estas básculas de plataforma, que pueden alcanzar entre seis y ocho metros de longitud, están equipadas con cuatro a ocho apoyos tipo pata, y pueden incorporar vallas, puertas y protecciones personalizadas, según los requerimientos del cliente. Estas características no solo aseguran la precisión del pesaje, sino que también garantizan el bienestar animal, minimizando riesgos de lesiones durante el proceso.

Debido a su gran tamaño y a que muchas se instalan en granjas ya existentes, donde el acceso suele ser complicado, estas básculas se fabrican en distintas partes para ser ensambladas in situ. Además, cuentan con un equipo de pesaje que funciona con baterías, ideal para ubicaciones sin suministro eléctrico.

El compromiso de Básculas Sanz va más allá de la fabricación. Su equipo humano, con amplia experiencia en el sector, ofrece atención personalizada y un servicio técnico rápido y eficaz para resolver cualquier incidencia en los instrumentos instalados.

Todos sus productos están homologados por el organismo internacional NMi (CertinBV) con número T11703, y la empresa está registrada como reparador autorizado por la Junta de Castilla y León (Registro de Control Metrológico 17-M-0043), lo que garantiza la fiabilidad y legalidad de cada solución de pesaje.

Para conocer todos los productos y servicios que ofrece Básculas Sanz, puedes visitar su web: www.basculassanz.es.

Finalmente, los profesionales de Básculas Sanz quieren enviar un mensaje de solidaridad y apoyo a los afectados por los últimos incendios en la provincia.