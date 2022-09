ASAJA y Alianza UPA -COAG convocan una manifestación: “Hay riesgo de desabastecimiento”

“Si hace algo más de un año con los costes de producción a la mitad de precio que ahora las explotaciones no eran rentables, en este momento la situación es insostenible”, señalaba Juan Luis Delgado, presidente de ASAJA Salamanca, durante la rueda de prensa que dio junto a los representantes de COAG (José Manuel Cortés) y UPA (Carlos Sánchez) para anunciar la manifestación convocada por estas organizaciones agrarias el próximo viernes 23 en Valladolid. Los autobuses serán gratuitos para agricultores y ganaderos, que solo tendrán que comunicar a cualquiera de las tres organizaciones que quiere acudir para cerrar la reserva de asiento.

Con esta protesta lo que piden las organizaciones es que el Gobierno ponga en marcha un Plan de Choque para acabar “con esa falta de rentabilidad” en la que incidió Delgado y se puedan controlar así la subida de costes y acabar con un momento que Cortés calificó de “incertidumbre permanente”. El representante de COAG señaló que el Gobierno tiene margen para reducir costes, por ejemplo del gasóleo, y advirtió de la “sangría de explotaciones que se han abandonado” en estos años. “Necesitamos certezas”, dijo, y puso como ejemplo que “para producir con el gasóleo a 1,40 (euros/litro) el trigo no puede valer por debajo de 350 (euros/tonelada). “Y lo del gasóleo es así pero lo del trigo no es una certeza”.

Precisamente por esto Carlos Sánchez advirtió del riesgo de desabastecimiento de alimentos. “¿Quién puede producir con estos costes? Es imposible”. “Y al final no vamos a tener para comer”, dijo y de ahí que invitara a la sociedad a apoyar esta protestas y, sobre todo, a agricultores y ganaderos a los que animó a “dar la cara y reivindicar porque no se adelanta nada en el bar (...) No hay excusa para no estar en Valladolid”, dijo.

Los dirigentes de las tres organizaciones pusieron como ejemplo de que ahora producen a pérdidas la cantidad de vacas que se matan o del paro en la producción de pollo. Coincidieron en que, aunque las ayudas aprobadas por la invasión rusa de Ucrania son bienvenidas, “no dejan de ser un parche”. “¿Qué adelanta un ganadero con que le den 2.000 euros si trabaja a pérdidas?”, se preguntó Sánchez.

Con la protesta también quieren llamar la atención sobre otros aspectos, como el regadío, sobre el que Delgado advirtió de la necesidad de infraestructuras y no “limitar concesiones” como, dijo, pretende el Gobierno, al que acusó de “utilizar demagogia e ideas sectarias”. Cortés pidió por su parte que se deje de “criminalizar” al sector. Apuntó al problema del lobo e instó al consejero Suárez-Quiñones “a firmar ya la orden de extracción del lobo”. “Los lobos en Salamanca estorban: queremos ganaderos”, dijo. Y por todo lo anterior irán a Valladolid.