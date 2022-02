Alerta en el campo salmantino por la falta de lluvias con lo insólito de necesitar cisternas ya

Los agricultores y ganaderos están muy preocupados por la falta de lluvias: no llueve desde el pasado 5 de enero y las charcas de la provincia, sobre todo al oeste y al sur, se encuentran secas o con poca agua, lo que hace que sea necesario recurrir a sondeos o a cisternas para abastecer al ganado en las explotaciones.

LOS EMBALSES. En general los embalses no están bajos -con los destinados a producción eléctrica con porcentajes altos (Aldeadávila estaba ayer al 87,2% y Saucelle al 96,1%) pero preocupa Santa Teresa, el principal para el riego porque se encuentra solo al 61,8%. Desde el 2000, el mes de febrero en el que tuvo de media un nivel más bajo fue en 2018, cuando solo almacenaba entonces 187,2 hectómetros cúbicos. Solo en 2002 y 2006 su media en febrero estuvo por debajo de los 300 hectómetros cúbicos. Ayer tenía 306,4 de los 496 de capacidad y la tendencia descrita desde la Confederación Hidrográfica del Duero es a la baja.

Hace un año este embalse tenía tal día como ayer 385,7 hectómetros cúbicos almacenados y la media de los últimos 10 años ese 3 de febrero se sitúa en 341, muy por encima del nivel actual. El embalse del Águeda está al 78,7% y el de Irueña, al 45,3%. Villagonzalo, al 93,8%.

UN MES SIN LLOVER. No llueve en Salamanca desde el pasado 5 de enero y encima entonces en poca cantidad, con solo 5,1 litros por metro cuadrado registrados en Matacán. Desde entonces no ha caído ni una gota y los hielos han terminado de machacar los pocos pastos. La Agencia Estatal de Meteorología -AEMET- anuncia además un febrero seco y con temperaturas primaverales.

¿QUÉ DICEN LAS CABAÑUELAS? Manuel Briz, cabañuelista experto, mantiene que la observación del pasado agosto y los apuntes posteriores le hacen creer que a partir del próximo viernes 11 puede haber lluvia. Cree que entonces llegarán las famosas “gurrufadas” donde, dice, como señalaban los antiguos, se está “un rato al sol y otro al humero”.

COSTES HISTÓRICOS. Además del coste del agua y de su transporte, los ganaderos afrontan además la necesidad de aportar ahora paja al ganado, que en la última semana ya ha subido a 38 euros (+2) la tonelada en el formato grande por la mayor demanda. Afortunadamente para los ganaderos no se vende a los casi 70 euros de principios de febrero de 2020. Si no hay pastos será necesario alimentar al ganado con pienso y el cereal no da respiro, menos aún con la crisis abierta por el conflicto entre Rusia y Ucrania: A 279 euros la tonelada cotiza la cebada en la Lonja de Salamanca y a 181 hace justo un año.

El precio del maíz es ahora de 278 euros la tonelada en las tablillas de la Lonja de Salamanca y a principios de febrero de 2021 cotizaba a 212.

PRECEDENTES. Otro febrero como el actual se ha vivido en Salamanca en muy pocas ocasiones. Los ganaderos recuerdan aún 2005, año de sequía, y temen que 2022 siga sus pasos. Son poco optimistas en que la situación mejore porque a partir de marzo las temperaturas en Salamanca ya son más altas y aunque llueva, las charcas ya no almacenan tanta agua.

MAL EN EXTREMADURA. Aún es más grave la situación en Extremadura, donde la Junta ya ha convocado el Consejo Agrario para abordar la sequía de la cuenca del Guadiana y se plantean restricciones.