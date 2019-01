El consejero delegado de Azucarera asegura que no se plantean cerrar fábricas

EL consejero delegado de Azucarera, Juan Luis Rivero, anunció a principios de diciembre que su empresa reduciría el precio a los agricultores por la remolacha entregada a partir de la próxima campaña, lo que generó una ola de indignación por lo que suponía de una ruptura del Acuerdo Marco Interprofesional -AMI-, lo que niega Rivero que se haya producido.

–¿Por qué han modificado el AMI de cara a 2019 y no han esperado a la campaña 2020, que dejaba de estar en vigor?

–Porque nosotros en el AMI cometimos el error de ofertar el precio para los 5 años, hicimos una oferta suponiendo que nunca bajaría el precio del azúcar a 404. Hicimos un modelo en el que remunerábamos más al agricultor a partir de 575 euros la tonelada, pero no solo ha bajado de 404, es que el último precio es de 320. No podíamos seguir incidiendo en el error, no me parecía una postura responsable. Vimos que en Francia cooperativas que fueron adaptándose al abandono de cuota llevan dos años con este modelo y los franceses apuestan por estar vinculados a la industria, bien es verdad que son cooperativas. La organización agraria de remolacheros franceses está diciendo después de un sacrificio de dos años, 'vamos a continuar porque el modelo bueno y nos traerá beneficios a todos'.

–Los agricultores se quejan de que cuando el azúcar costaba más no subían el precio de la remolacha. ¿Qué tiene que decir?

–Nos fijamos en los 575 euros la tonelada porque todos, incluidas las organizaciones agrarias, la Comisión Europea... lo teníamos como referencia de precios. Queríamos remunerar cuando estaba alto y lo fijamos así.

–¿Contemplan el cierre de alguna de las tres fábricas que tienen en la zona Norte?