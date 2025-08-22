La Armada refuerza la lucha contra los incendios forestales en Salamanca, Ávila y Cáceres Un centenar de Infantes de Marina apoyan a la UME en tareas de vigilancia, rescate de ganado y creación de cortafuegos para proteger a la población y el entorno

Un subgrupo táctico de aproximadamente 100 efectivos de la Brigada de Infantería de Marina 'Tercio de Armada' (TEAR) continúa desplegado en Salamanca, Ávila y Cáceres, brindando apoyo a la Unidad Militar de Emergencias (UME) en labores de vigilancia, prevención y asistencia a la población afectada por los incendios forestales.

Desde el acuartelamiento General Arroquia del Regimiento de Especialidades de Ingenieros nº11 del Ejército de Tierra en Salamanca, la Armada mantiene desplegados nueve vehículos ligeros todo terreno, cuatro camiones pesados, una ambulancia y un destacamento de maquinaria pesada con cuatro empujadoras en Plasencia (Cáceres) para trabajos de movimiento de tierras.

En Salamanca, los Infantes de Marina colaboran con la Guardia Civil y autoridades locales para trasladar ganado a zonas seguras, especialmente entre Tornavacas y la zona del Puerto de Castilla, y realizan tareas de vigilancia en las cercanías de Ciudad Rodrigo. En Ávila, parte del subgrupo lleva a cabo labores de vigilancia desde puntos elevados en apoyo al Batallón de Intervención en Emergencias V (BIEM V) de la UME.

En Cáceres, los zapadores de Infantería de Marina utilizan maquinaria pesada para trazar cortafuegos al norte de Plasencia, evitando la propagación del fuego hacia el sur, y brindan apoyo adicional en Béjar para la extinción del incendio de Jarilla.

Desde la zona de actuación, el sargento Eduardo Córdoba afirma: «La población española necesita ayuda, y nosotros estamos encantados de dársela. Intentamos tratar a los ciudadanos como si fueran nuestra familia».

Además, la Armada participa en la operación 'Centinela Gallego 25' en Galicia, aportando 10 patrullas del Tercio Norte de Infantería de Marina (TERNOR) para colaborar en la prevención de incendios mediante presencia y disuasión. Este despliegue refleja el compromiso permanente de la Armada de proporcionar los recursos humanos y materiales necesarios para proteger a la sociedad española en cualquier circunstancia.