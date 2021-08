Salamanca, más lejos de Portugal en tren

Si se hubiesen cumplido los plazos previstos, la vía férrea que conecta Salamanca con Portugal, a través de Fuentes de Oñoro, estaría ya completamente electrificada. Lejos de ser así, Adif no se atreve a fijar un fecha anterior a julio de 2022 para la culminación de estos trabajos que, con la decisión del Gobierno de Pedro Sánchez de suprimir el trenhotel Lusitania (Madrid-Lisboa), “aleja” aún más a Salamanca del país vecino, y frena el “despertar” logístico que para la provincia supondría formar parte de una vía rápida para el transporte de mercancías desde los puertos del Atlántico hacia Europa.

Diciembre de 2020 era la fecha de finalización prevista para el fin de las obras de electrificación, pero ante una reciente pregunta parlamentaria realizada en el Congreso por los diputados nacionales del Partido Popular por Salamanca al Ejecutivo central, éste reconoció en junio ya el evidente retraso al haber transcurrido medio año y continuar los trabajos sin concluir. Contestó que la previsión es que terminen en 2021. Sin embargo, esta fecha tampoco resulta fiable. Ante una consulta de este periódico, el Administrador de Infraestructura Ferroviarias (Adif) explicó que la culminación se está planteando ya para el semestre de 2022. Dado el retraso que llevan el proyecto todo apunta a que, lejos de ser en la primeros meses del próximo ejercicio, será más bien cerca del mes de julio.

El motivo principal de que la electrificación no esté acabada es que antes es necesario modificar el proyecto de ejecución. ¿Por qué? Porque, aunque el Ayuntamiento de la capital del Tormes viene reclamando desde 2018 una serie de cambios en la intervención prevista para adaptar los gálibos de los puentes bajo los que pasa la vía y por los que ahora deberá pasar también la catenaria, Adif no ha atendido esas peticiones hasta el pasado verano, cuando el proyecto de obras no solo estaba ya redactado y aprobado sino que el contrato para su ejecución había sido firmado con la adjudicataria, al menos, cuatro meses antes. Tras llegar a un acuerdo con el Consistorio de que la electrificación se acometiese sin perjudicar el desarrollo del futuro Puerto Seco y que facilite el ensanche de la avenida de Saavedra y Fajardo, Adif se vio obligada a rediseñar la intervención prevista en los pasos elevados que se encuentran en estos puntos y, por tanto, a modificar el proyecto. Se va a cumplir un año del momento en el que se evidenció este problema y, por el momento, el ente público dependiente del Ministerio de Transportes aún no ha confirmado que esos cambios hayan sido realizados.

Como consecuencia de los trámites pendientes para que las obras puedan seguir adelante, los andenes del apeadero de La Alamedilla permanecen cubiertos de escombros y, desde hace más de doce meses, se ha habilitado un espacio provisional para que los pasajeros suban y bajen al tren. Desde hace un año este tramo de la vía entre Salamanca-Fuentes de Oñoro ofrece a los viajeros que llegan a la capital del Tormes una imagen de abandono.

De la misma forma, el ensanchamiento de la calzada del acceso Sur a Salamanca, por la avenida de Saavedrá y Fajardo tampoco tiene fecha prevista, ya que, por el momento, Adif no ha indicado cuándo se retomarán los trabajos de adecuación de gálibos en la línea férrea.