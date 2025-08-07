«Fui policía durante 20 años y ahora sobrevivo entre bancos y supermercados» Viorel Antofi lleva tres semanas en Salamanca y duerme en un banco del barrio Vidal. Llegó a España hace 14 años

M. B. Salamanca Jueves, 7 de agosto 2025, 06:15 Comenta Compartir

Viorel Antofi tiene 56 años y lleva más de una década sin hogar. Es rumano, aunque su acento puede hacer pensar que es portugués. Ha recorrido gran parte de España en busca de trabajo y estabilidad. «Fui policía en Rumanía durante 20 años y ahora sobrevivo entre bancos y supermercados», cuenta.

Actualmente lleva tres semanas en Salamanca, sin empleo y a la espera de ayuda por parte de Cáritas o Cruz Roja. Sobrevive durmiendo en un banco de la plaza del barrio Vidal, gracias a la solidaridad de algunas personas.

Viorel llegó a España hace 14 años y ha pasado por Sevilla, Cádiz, Almería y Córdoba, aunque no guarda buen recuerdo de esta última ciudad. Asegura que allí «me robaron los papeles y los pantalones, me apalearon y me rociaron con spray paralizante».

Durante estos años ha trabajado sobre todo en el campo, recogiendo patatas y ajos, aunque denuncia haber sufrido también abusos laborales. Un intermediario rumano les prometió salario y vivienda, pero finalmente «nos hacinaron a más de diez compañeros en una habitación, y parte del salario se lo quedó el patrón. Al final no pagaban nada. Nos engañaron», afirma.

Ahora espera que en septiembre Cáritas le conceda una ayuda y le consigan un lugar donde dormir. Por el momento, duerme en la calle, en concreto en un banco de la plaza del barrio Vidal, «ya que en los cajeros no me dejan». Aun así, reconoce que en muchas ocasiones no le ha quedado más remedio que entrar en alguno de ellos.

Está a la espera de que una trabajadora social le ayude a solucionar su situación. Explica que recientemente ha tenido problemas con otros «sin techo», y ese fue uno de los motivos que lo empujaron a cambiar de ciudad.

Viorel asegura que tiene los papeles en regla y que fue policía en Rumanía durante dos décadas. Al preguntarle si volvería a su país, se le cambia el gesto. Se le quitan las ganas de hablar. Luego explica que le viene el recuerdo de su hija, de 29 años. «Ella es pediatra y, en alguna ocasión, me envía algo de ayuda, pero yo no volvería a mi país», afirma.

Según cuenta, con un sueldo de policía en Rumanía no le alcanzaba para pagar una casa, la luz, el agua y los impuestos, por lo que decidió marcharse «para no volver».

Actualmente se sitúa en la puerta de un supermercado de la Avenida de Portugal, donde agradece la solidaridad de las personas que lo ayudan. Conoce bien el mundo de la calle y detalla que había llegado a un acuerdo con otro «sin techo» para «repartirse» los supermercados de la zona donde duerme.

La semana pasada le ofrecieron dormir en casa de un compañero que ha conocido recientemente, pero «no pudo ser». Lo atribuye a un «malentendido».

A pesar de los años difíciles desde que salió de Rumanía, Viorel no pierde la esperanza. Confía en poder encontrar, al menos, un lugar donde dormir en septiembre y darle un nuevo rumbo a su vida. De momento, su casa está en un banco.