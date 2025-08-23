¿Qué pasó tal día como hoy, 23 de agosto, en Salamanca? Echamos un vistazo a la hemeroteca para recordar lo publicado en LA GACETA

1925 - Un salmantino gana un buen premio en la Lotería

El afortunado es Vicente Pascua, sargento del Regimiento de la Victoria, quien adquirió dos décimos con el número 17095. El agraciado se llevó el premio de 40.000 pesetas. Aún se desconocen la identidad del resto de premiados.

1950 - La primera junta directiva del Círculo Mercantil

En la asamblea general celebrada en el día de ayer en el Teatro Liceo, los socios del Circulo Mercantil Agrícola y Ganadora designaron la confección de su primera junta directiva bajo la presidencia de Carlos Romo. Los seleccionados fueron elegidos de manera unánime.

1975 - Un total de 1,3 millones de pesetas por los puestos de la feria

El Ayuntamiento obtuvo un total de 1,3 millones de pesetas por los terrenos situados al final del barrio Garrido destinados a ubicar las atracciones y entretenimientos de la feria. El puesto de la tómbola, con seis metros de fachada, fue el más luchado y se pagaron 110.000 pesetas.

2000 - La planta de bioetanol podría no instalarse en Salamanca

El presidente de Azucarera Ebro Agrícola, José Manuel Fernández, no garantizó ayer a los miembros de la Plataforma Salmantina en Defensa de la Azucarera que la planta de bioetanol que la empresa construirá en Castilla y León se instalará en Salamanca. En respuesta, la Plataforma mantiene la manifestación convocada para pedir «la reindustrialización de la provincia».